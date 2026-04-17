El Pasto araña un triunfazo agónico ante Jaguares y no le pierde pisada al liderato

Después de un duelo apasionante, el ‘Volcánico’ se adueñó de un triunfazo que lo ratifica en el segundo lugar.

Jaguares vs Deportivo Pasto | Vizzor

Lindo partido para iniciar la fecha 17 de la Liga. En el Jaraguay de Montería, que tuvo todos los climas prácticamente, el Deportivo Pasto arañó un triunfo agónico por 2-3, el cual demostró lo electrizante que fue el compromiso. El ‘Volcánico’, en su plan, pretendía no despegarse a la cima ocupada por Nacional, mientras que los ‘Felinos’ necesitaban provisiones para la tabla del descenso.

Los dos jugaron a atacar. En un cotejo de realidades distintas, no se vieron las amplias diferencias entre uno y otro, si se toma la lupa en la tabla de posiciones. Uno pegó y el otro respondió, además de buenas atajadas en los pórticos de Franklin Mosquera y Geovanni Banguera.

El juego inició con un aguacerazo en Montería. Pasto empezó a hacer estragos con su juego directo, hasta que Andrey Estupiñán, el “hombre gol” del torneo, rompió el cero a los 33′ de la contienda. Wilson Morelo ganó en zona ofensiva y cedió para el picante delantero, quien sacó un remate contra el palo derecho.

Cinco minutos más tarde, Jaguares obtuvo su premio después de irse encima ante los nariñenses. Andrés Rentería, firme en su posición, cazó un rebote originado de un tiro libre. Carlos Henao le pegó desde afuera, con zurda, provocando un atajadón de Banguera. El balón quedó libre y el goleador celeste empujó con botín diestro.

Partido de toma y dame. Los libros marcan que un doble cabezazo se traduce en gol. Le llegó el turno a Wilson Morelo, cumpliendo su “ley del ex” cerca de los 42′. Diego Chávez ejecutó un centro arriba que peinó Edwin Velasco en el área con la intención convertir. De inmediato, Morelo, muy vivo, aseguró el intento del lateral zurdo y metió la pelota al fondo.

Jaguares parecía rescatar una igualdad para los 56′, cuando ya el encuentro palpitaba la hora de partido. Rentería repitió la dosis. El ‘Topo’, otra vez en un rebote y jugada calcada a la del primer gol, se jugó la vida en otro rebote. El ‘Jopito’ Álvarez metió otro centro y Yairo Moreno exigió al golero, quien dejó el balón vivo y le dejó servido el asunto para que Rentería empuje otro balón.

Y a los 90′, justo cuando el auxiliar levantaba la paleta, Enrique Serje cumplió de nuevo la famosa e inexorable “ley del ex”. El volante, héroe del compromiso, volvió a cumplir la premisa del doble cabezazo en el área que equivale a un gol. Mateo Garavito centró y Mayer Gil lo habilitó, permitiendo que metiera un testarazo con el alma y marcara la diferencia. Victoria tremenda del Pasto, casi que histórica, mostrando pergaminos de animador para las finales del campeonato.

Resumen Jaguares vs Pasto: resultado, goles y estadísticas

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