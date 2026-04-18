Longines Global Champions Tour México, presentado por GNP México Jumping | En vivo, Prueba contrarreloj Trofeo GNP Seguros

Los mejores binomios del mundo desafían el cronómetro en una prueba de 1.45 metros que exige agilidad y técnica perfecta en la pista

El Longines Global Champions Tour México 2026 continúa su actividad estelar con el Trofeo GNP Seguros, una prueba de velocidad bajo la modalidad “Against the Clock” sobre obstáculos de 1.45 metros de altura. En este desafío, jinetes de élite como Maikel van der Vleuten y Ben Maher buscarán la línea más ajustada y el ritmo más fluido para detener el cronómetro en el menor tiempo posible sin cometer faltas. El diseño de pista, liderado por Anderson Lima y su equipo, exigirá una técnica impecable en las vueltas y una gestión exacta de la potencia de los ejemplares en cada galopada.

La competencia presenta una lista de inscritos de primer nivel, donde destacan figuras nacionales como Arturo Parada Vallejo y Nicolás Pizarro, quienes se enfrentarán a la presión de los cronos internacionales marcados por especialistas en velocidad como Emanuele Gaudiano. Al ser una prueba de modalidad contrarreloj, no hay margen para el error ni desempates posteriores; el binomio que logre la mayor agilidad y limpieza desde el primer salto se llevará el prestigio de una de las jornadas más dinámicas del fin de semana en el Campo Marte.

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