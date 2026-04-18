Liv Golf Mexico City 2026: Ronda 3, en vivo

El dominio de Jon Rahm y Legion XIII busca sellar una actuación histórica en la Ciudad de México por Claro Sports

La mesa está puesta para un cierre espectacular en el Club de Golf Chapultepec, donde Jon Rahm llega como líder solitario con un acumulado de 10 bajo par. Pese a una segunda ronda que el español describió como frustrante por el viento y la altitud, su capacidad para cerrar sin errores en los últimos diez hoyos le permitió mantener la ventaja mínima sobre un grupo de acechadores de peligro, integrado por Matthew Wolff, Tom McKibbin y Harold Varner III. Con la cima del tablero individual en juego, Rahm busca consolidar su liderato en la temporada y sumar su segundo trofeo del año tras su éxito en Hong Kong.

Por otro lado, la atención también se centrará en la histórica exhibición de Legion XIII en la modalidad por equipos. El conjunto capitaneado por el “León de Barrika” ostenta una ventaja sin precedentes de 19 golpes sobre los Fireballs GC de Sergio García, estableciendo un récord absoluto en la historia de LIV Golf. Con tres de sus integrantes en el Top 6 individual, el equipo buscará no solo asegurar el campeonato, sino expandir una diferencia que parece inalcanzable. No te pierdas la definición de la tercera ronda este domingo, en vivo a través de la señal de Claro Sports.

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