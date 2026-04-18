Antigua GFC vs Malacateco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Antigua GFC vs Malacateco, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Antigua GFC recibirá este domingo 19 de abril a Malacateco en el estadio Pensativo, en un partido correspondiente a la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro enfrenta a dos equipos con objetivos distintos en la recta final del campeonato. En el último duelo entre ambos, igualaron 2-2.

Antigua GFC llega tras caer 0-3 ante Guastatoya en su última presentación. El equipo alterna resultados en las últimas jornadas, con tres victorias y una derrota reciente, lo que le ha permitido mantenerse en la parte media-alta de la tabla. Buscará hacerse fuerte en casa para volver a sumar de a tres.

Por su parte, Malacateco viene de vencer 2-0 a Cobán Imperial en la jornada anterior. Ese triunfo le permitió seguir en la pelea por la permanencia en la tabla acumulada, donde cada punto es clave en el cierre del torneo. El equipo todavía no tiene asegurada la salvación y necesita seguir sumando para evitar complicaciones en las últimas fechas del Clausura.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Antigua GFC vs Malacateco de la jornada 21 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Antigua GFC y Malacateco está programado para el domingo 19 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Pensativo. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Antigua GFC vs Malacateco hoy

Ni Antigua GFC ni Malacateco cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 21 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Minor Díaz no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Antigua GFC : Luis Morán, Juan Carbonell, Enzo Fernández, Héctor Prillwitz, José Ardón, Alexander Robinson, Óscar Castellanos, Santiago Garzaro, Andris Herrera, Oscar Santis, Agustín Maziero. DT : Mauricio Tapia

: Luis Morán, Juan Carbonell, Enzo Fernández, Héctor Prillwitz, José Ardón, Alexander Robinson, Óscar Castellanos, Santiago Garzaro, Andris Herrera, Oscar Santis, Agustín Maziero. : Mauricio Tapia Malacateco: Miguel Jiménez, Andru Morales, Víctor Torres, Carlos Pérez Ochoa, Brayan Morales, José Ochoa, Andy Soto, Kevin Ramírez, Gabino Vásquez, Matías Roskopf, Ángel López. DT: Minor Díaz.

Antecedentes y últimos resultados del Antigua GFC vs Malacateco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Antigua GFC y Malacateco:

28 de febrero de 2026 | Malacateco 2-2 Antigua GFC | Torneo Clausura

30 de noviembre de 2025 | Antigua GFC 2-0 Malacateco | Torneo Apertura

20 de septiembre de 2025 | Malacateco 3-1 Antigua GFC | Torneo Apertura

9 de abril de 2025 | Malacateco 1-1 Antigua GFC | Torneo Clausura

5 de febrero de 2025 | Antigua GFC 2-3 Malacateco | Torneo Clausura

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