El álbum del Mundial 2026 desata polémica en la selección mexicana

El lanzamiento crea controversia con la presencia de jugadores lesionados y la ausencia de algunos que vienen siendo titulares

En el álbum del Mundial 2026 aparece con gran polémica. | Imago 7

El lanzamiento del álbum Panini rumbo a la Copa del Mundo 2026 desató la polémica entre los aficionados de México por una lista de jugadores que no refleja el momento actual del equipo nacional. Y es que, incluye nombres que hoy están fuera del radar de Javier Aguirre, así como ausencias que han ganado protagonismo en los últimos meses, lo que abrió el debate sobre los criterios utilizados para armar esta plantilla.

Uno de los casos más llamativos es el de Luis Ángel Malagón, quien aparece como único portero pese a haber sido operado del tendón de Aquiles en marzo de 2026, lesión que lo dejó fuera del Mundial. A esto se suma la inclusión de César Huerta, sin actividad desde 2025 por una pubalgia, así como la presencia de Diego Lainez y Hirving ‘Chucky’ Lozano, quienes no han sido considerados en recientes convocatorias del Tri. La lista también contempla a Marcel Ruiz, quien continúa en proceso de recuperación tras una lesión de ligamentos y busca retomar ritmo con Toluca para pelear un lugar en la convocatoria final.

En contraste, hay ausencias que han generado inconformidad, como la de Gilberto Mora, uno de los jugadores que ha tomado relevancia reciente en el entorno de la selección y quien estuvo fuera de actividad, pero ya está de vuelta. Tampoco aparecen nombres como Raúl ‘Tala’ Rangel (portero titular) ni Armando ‘La Hormiga’ González, este último como uno de los delanteros mexicanos con mejor momento, lo que refuerza la percepción de una lista desactualizada.

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Otro punto que ha causado discusión es la información desfasada en algunos casos. El álbum mantiene datos que no corresponden al presente de varios futbolistas, lo que ha sido señalado por aficionados como una falta de actualización en plena recta final rumbo al Mundial. En este contexto, la publicación del álbum vuelve a mostrar una tendencia recurrente: adelantar nombres que no necesariamente terminan en la lista definitiva, en medio de un proceso aún abierto para definir la convocatoria final de México.

Jorge Sánchez aparece vinculado a Cruz Azul dentro del álbum, pese a que desde febrero fue anunciado como refuerzo del PAOK de Grecia. Este tipo de detalles refuerza la percepción de que la información no refleja la actualidad de varios jugadores en el mercado internacional.

El contexto se completa con la situación de Marcel Ruiz, quien busca recuperar ritmo tras una lesión de ligamentos y ha tenido minutos recientes con Toluca en la Concacaf Champions Cup 2026. Su presencia en el álbum ocurre mientras aún pelea por un lugar en la convocatoria final, en un proceso que sigue abierto y que mantiene en discusión la lista definitiva de México rumbo al Mundial 2026.

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