Posibles alineaciones de Alianza vs Independiente Medellín por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

El cuadro de Valledupar ya no tiene opciones matemáticas y el Poderoso camina por el filo de la eliminación.

Alianza e Independiente Medellín se miden en Valledupar.

Ahora aumenta el estrés de algunos equipos en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Sin embargo, se puede decir que Alianza ya está medianamente tranquilo, pues no tiene posibilidades matemáticas de clasificar y solamente le queda sumar para el descenso. Caso distinto es el de Independiente Medellín, que ya no tiene margen de error si quiere avanzar.

Posible alineación de Alianza para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Alianza: Johan Wallens; Eduardo Banguero, Jesús Figueroa, Pedro Franco, Juan Viveros; Fabián Cantillo, Jesús Muñoz, Wiston Fernández; Misael MArtínez, Carlos Lucumí y Yéiner Londoño. D.T.: Camilo Ayala.

Posible alineación de Independiente Medellín para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así forma Independiente Medellín: Éder Chaux; Hayen Palacios, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Esnéyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Daniel Cataño; Francisco Chaverra y Francisco Fydriszewski. D.T.: Alejandro Restrepo.

¿Cómo y dónde ver Alianza vs Independiente Medellín por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

La única manera de ver el partido será por medio del canal de pago adicional de Win Sports+ o con una suscripción en la plataforma de streaming de Win Play.

Últimos partidos de Alianza

12.04.2026 | Internacional de Bogotá 2-1 Alianza.

06.04.2026 | Deportivo Pereira 2-3 Alianza.

01.04.2026 | Alianza 0-0 Deportivo Pasto.

27.03.2026 | Águilas Doradas 1-0 Alianza.

22.03.2026 | Alianza 1-0 Deportivo Cali.

Últimos partidos de Independiente Medellín

16.04.2026 | Flamengo 4-1 Independiente Medellín.

11.04.2026 | Independiente Medellín 2-3 Atlético Nacional.

08.04.2026 | Independiente Medellín 1-1 Estudiantes.

02.04.2026 | Once Caldas 1-1 Independiente Medellín.

30.03.2026 | Independiente Medellín 2-1 América de Cali.

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