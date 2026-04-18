Chelsea vs Manchester United en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 33

¡¡¡BUENOS DÍAS!!!

Sean bienvenidos a la fiesta del fútbol, en esta ocasión con el partido entre Chelsea y Manchester United, correspondiente a la jornada 33 de la Premier League, desde la cancha de Stamford Bridge.

Los Blues quieren seguir escalando posiciones en la tabla para aspirar a obtener un lugar en la próxima Champions League, por lo que necesitan sumar de a tres en casa para acercarse al objetivo. Actualmente se ubican en el sexto lugar con 48 puntos, a la caza del Liverpool que es quinto con 52 unidades. La misión no parece tan sencilla este fin de semana, al recibir la visita del Manchester United, que se ubica tercero en la tabla con 55 puntos y no querrá ser escalón del conjunto londinense, así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser espectacular.