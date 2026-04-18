Chelsea vs Manchester United en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 33
No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido desde la cancha de Stamford Bridge
¿Dónde ver el Chelsea vs Manchester United en vivo? Canales de TV y streaming online
El enfrentamiento de la jornada 33 de la Premier League, entre Chelsea y Manchester United, lo podrás ver en México a través de la señal de Fox One, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
Alineaciones del Chelsea vs Manchester United para la jornada 33, al momento
Todo está prácticamente listo para que Chelsea y Manchester United salten a la cancha con los mejores hombres disponibles en busca de un nuevo triunfo en el fútbol de Inglaterra:
Chelsea: Robert Sánchez, Gusto, Disasi, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernández, Palmer, Gallagher, Mudryk y Jackson.
Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Maguire, Wan-Bissaka, Mainoo, Casemiro, Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford y Hojlund.
¿A qué hora inicia el Chelsea vs Manchester United hoy 18 de abril de 2026?
El partido entre Chelsea y Manchester United se juega esta sábado 18 de abril del 2026 en la cancha de Stamford Bridge, en Londres, Inglaterra. El silbatazo inicial se escuchará a las 13:00 horas de la Ciudad de México.
¡¡¡BUENOS DÍAS!!!
Sean bienvenidos a la fiesta del fútbol, en esta ocasión con el partido entre Chelsea y Manchester United, correspondiente a la jornada 33 de la Premier League, desde la cancha de Stamford Bridge.
Los Blues quieren seguir escalando posiciones en la tabla para aspirar a obtener un lugar en la próxima Champions League, por lo que necesitan sumar de a tres en casa para acercarse al objetivo. Actualmente se ubican en el sexto lugar con 48 puntos, a la caza del Liverpool que es quinto con 52 unidades. La misión no parece tan sencilla este fin de semana, al recibir la visita del Manchester United, que se ubica tercero en la tabla con 55 puntos y no querrá ser escalón del conjunto londinense, así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser espectacular.