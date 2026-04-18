Posibles alineaciones de Santa Fe vs Cúcuta Deportivo por Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports pueden enterarse de toda la antesala del partido entre Independiente Santa Fe y Cúcuta Deportivo en Bogotá.

Santa Fe vs Cúcuta, previa | Claro Sports

Independiente Santa Fe no tiene margen de error si quiere ser parte de las finales del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Los ‘leones’ reciben en su casa, el Estadio Nemesio Camacho El Campín, al Cúcuta Deportivo. Ambos equipos están urgidos de tres puntos.

Posible alineación de Santa Fe para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Fortaleza: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Kilian Toscano; Omar Fernández, Luis Palacios y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Posible alineación de Cúcuta Deportivo para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Cúcuta: Federico Abadía; Yair Abonia, Diego Calcaterra, Brayan Córdoba, Mauricio Duarte; Leider Berdugo Kevin Londoño, Víctor Mejía, Eduar Arizalas; Luisfer Hernández y Jaime Peralta. DT: Richard Páez.

¿Cómo y dónde ver a Santa Fe vs Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay 2026-I?

Este duelo abrirá la jornada del domingo 19 de abril de 2026, cuya hora pactada será a las 2:00 de la tarde. El canal de Win+ Fútbol llevará las emociones del partido, así como Win Play vía streaming. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Últimos partidos de Santa Fe

15.04.2026 | Corinthians 2-0 Santa Fe | Copa Libertadores.

12.04.2026 | Millonarios 1-1 Santa Fe | Fecha 16.

09.04.2026 | Santa Fe 1-1 Peñarol | Copa Libertadores.

04.04.2026 | Deportes Tolima 2-2 Santa Fe | Fecha 10.

Últimos partidos de Cúcuta Deportivo

05.04.2026 | Cúcuta 2-0 América | Fecha 16.

01.04.2026 | Atlético Nacional 0-0 Cúcuta | Fecha 15.

28.03.2026 | Cúcuta 1-0 Boyacá Chicó | Fecha 14.

24.03.2026 | Pereira 2-2 Cúcuta | Fecha 13.

Te puede interesar: