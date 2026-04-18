Muere Juha Miettinen en fuerte accidente dentro de las 24 horas de Nurburgring

El piloto de 66 años falleció tras un choque múltiple en la clasificación de esta carrera

Muere Miettinen. JACK BREKELMANS / NURPHOTO / VIA AFP y @SoyMotor

El automovilismo internacional está de luto tras confirmarse la muerte del piloto Juha Miettinen, quien perdió la vida en un trágico accidente durante la primera carrera de clasificación de las 24 Horas de Nürburgring 2026.

El incidente ocurrió en el mítico circuito Nordschleife, apenas 25 minutos después del inicio de la competencia. A las 17:55 hora local, la carrera fue detenida con bandera roja tras un choque múltiple en la zona de Karussell, en el que estuvieron involucrados siete vehículos.

Durante la suspensión, la transmisión fue interrumpida y horas más tarde, la dirección de carrera confirmó la gravedad de lo sucedido. En un comunicado oficial, se informó que el accidente obligó a detener inmediatamente la prueba para permitir las labores de rescate y atención médica.

Juha Miettinen, quien competía a bordo de un BMW 325i con el número 121, fue trasladado de urgencia al centro médico del circuito. Sin embargo, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, el piloto falleció tras no superar las maniobras de reanimación.

Los otros seis pilotos involucrados en el accidente también recibieron atención médica y fueron trasladados a hospitales cercanos para evaluaciones preventivas. De acuerdo con el reporte oficial, ninguno de ellos presenta lesiones de gravedad.

Tras lo ocurrido, los organizadores decidieron no reanudar la carrera la noche del sábado, mientras que se anunció que se guardará un minuto de silencio en memoria de Miettinen antes de la salida del domingo a las 13:00 horas.

Este lamentable suceso marca la primera víctima mortal en una competencia disputada en el Nordschleife desde junio de 2013, cuando el piloto Wolf Silvester perdió la vida en el mismo circuito.

Juha Miettinen tenía 66 años y era un experimentado piloto dentro del automovilismo europeo. Su fallecimiento ha generado conmoción en el paddock y entre los aficionados, en una jornada que quedará marcada por la tragedia en una de las pistas más exigentes del mundo.

Reacciones de la FIA y la comunidad del automovilismo

El fallecimiento de Juha Miettinen provocó una ola inmediata de reacciones dentro del mundo del automovilismo. La FIA fue uno de los primeros organismos en pronunciarse tras el trágico accidente ocurrido durante la primera carrera de clasificación de las 24 Horas de Nurburgring en el circuito Nordschleife.

A través de un comunicado oficial, el organismo rector expresó: “La FIA lamenta profundamente el fallecimiento de Juha Miettinen tras un incidente ocurrido en la primera carrera de las clasificatorias de las 24 Horas de Nürburgring del ADAC celebrada hoy”. Además, añadieron: “Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y todos los involucrados en el evento”.

Las muestras de apoyo no tardaron en extenderse. BMW M Motorsport, marca con la que competía Miettinen a bordo del BMW 325i número 121, señaló: “Noticias desgarradoras desde Nürburgring. Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fatal accidente de Juha Miettinen”. Por su parte, Mercedes también se sumó con un mensaje de unidad: “Hoy, más que nunca, permanecemos unidos como comunidad del automovilismo, apoyándonos mutuamente en todo lo que podemos”.

Verstappen y el mensaje que recuerda los peligros del automovilismo

El impacto del accidente también alcanzó a figuras de la Fórmula 1 (y que también ha competido en las clasificatorias de las 24 horas de Nurburgring), como Max Verstappen, quien reaccionó públicamente tras confirmarse la muerte del piloto. El neerlandés, cuatro veces campeón del mundo, se encontraba en el mismo circuito durante el fin de semana, lo que hizo aún más cercana la tragedia.

A través de sus redes sociales, Verstappen compartió un mensaje breve pero contundente: “Impactado por lo sucedido hoy…”. En sus palabras, el piloto dejó ver la crudeza de un deporte que, pese a su evolución en materia de seguridad, sigue siendo de alto riesgo: “El automovilismo es algo que todos amamos, pero en momentos como este, nos recuerda lo peligroso que puede ser”.

El piloto de Red Bull cerró su mensaje con una muestra de solidaridad hacia el entorno de Miettinen: “Envío mis más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Juha”. Mientras tanto, en la pista, Verstappen no participó al volante del Mercedes número 3 en esa carrera, ya que su compañero Lucas Auer fue el encargado de iniciar la competencia, en una jornada marcada por el luto dentro del automovilismo.

Te puede interesar