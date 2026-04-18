México sube al podio en la contrarreloj de 1.45 metros; Emanuele Guadiano levanta el Trofeo GNP Seguros

Gaudiano domina la velocidad en Campo Marte y México se mete al podio con Parada Vallejo en una prueba sin margen de error

Parada Vallejo terminó en la segunda posición en Campo Marte | Claro Sports

El italiano Emanuele Gaudiano ganó el Trofeo GNP Seguros en el Longines Global Champions Tour México 2026 con un recorrido limpio en la prueba CSI5 de 1.45 metros contrarreloj, disputada en el Campo Marte. Montando a Nikolaj de Music, detuvo el cronómetro con el mejor tiempo en una pista que exigió precisión en las vueltas y ritmo sostenido desde el primer obstáculo.

México tuvo presencia en el podio con Arturo Parada Vallejo, quien finalizó en la segunda posición con Valento tras completar un recorrido sin penalizaciones y con un tiempo de 61.70, 41 centésimas detrás del líder. El tercer lugar fue para el belga Niels Bruynseels con Credibilis van het Lindenhof Z.

Detrás del podio, el turco Hasan Senturk terminó cuarto con Avant Toi tras marcar 63.92 segundos sin derribos, mientras que el mexicano Nicolás Pizarro cerró en quinto sitio con Farino du Guinefort (64.13), confirmando la doble presencia local en el Top 5. La estadounidense Kaitlin Campbell y el luxemburgués Victor Bettendorf completaron los siete mejores con recorridos en cero faltas, seguidos por referentes internacionales como Ben Maher y Maikel van der Vleuten.

El trazado diseñado por Anderson Lima obligó a una ejecución técnica en cada giro y a una gestión precisa del galope para evitar faltas en una modalidad donde no existe margen de corrección. Con este resultado, Gaudiano se llevó una de las pruebas más dinámicas del fin de semana en Ciudad de México, mientras que Parada Vallejo y Valento consolidaron la presencia mexicana en el circuito al competir al nivel de los especialistas internacionales en pruebas de velocidad.

La actividad continúa este sábado 18 de abril a las 15:50 horas con la prueba CSI5* de 1.50 metros contrarreloj con desempate. Esta modalidad exige un recorrido inicial sin faltas para acceder a un desempate final, donde los mejores binomios enfrentan un trazado más corto y técnico que premia la velocidad bajo presión, con cada segundo como factor decisivo en la clasificación. Los mismos jinetes protagonistas del Trofeo GNP Seguros volverán a pista en una prueba de mayor exigencia por la altura de los obstáculos y el formato competitivo.

El domingo 19 de abril a las 13:00 horas se disputará el Grand Prix del Longines Global Champions Tour México 2026, la competencia principal del circuito, en la que los mejores del fin de semana buscan competir por la victoria en la prueba más importante del calendario. Disfruta toda la actividad en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con la cobertura completa, cada recorrido y el desenlace en tiempo real desde Campo Marte.

Resultados del Trofeo GNP Seguros contrarreloj

Emanuele Gaudiano | Nikolaj de Music | 61.29 Arturo Parada Vallejo | Valento | 61.70 Niels Bruynseels | Credibilis van het Lindenhof Z | 63.41 Hasan Senturk | Avant Toi | 63.92 Nicolás Pizarro | Farino du Guinefort | 64.13 Kaitlin Campbell | Cosm Questa vd Heffinck | 65.58 Victor Bettendorf | Atchoum de la Roque Z | 65.73 Ben Maher | Maddox vh Haringvliet Z | 67.69 Maikel van der Vleuten | Beauville Z N.O.P. | 73.68 Susan Fitzpatrick | Valisco PS | 75.43

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