Necaxa vs Tigres en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 15

No te pierdas las acciones de este vibrante partido del Clausura 2026 desde el Estadio Victoria

¡¡¡BUENAS TARDES!!!

Sean todos ustedes bienvenidos a la penúltima fecha del fútbol mexicano, con el partido entre Necaxa y Tigres, correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Víctoria de Aguascalientes, este sábado 18 de abril en punto de las 17:00 horas de la Ciudad de México. Lo podrás seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Los Rayos necesitan urgentemente un triunfo para mantener vivas sus esperanzas de meterse a la Liguilla por el título, por lo que deben aprovechar su condición de local para quedarse con todo el botín y aspirar a mejorar posiciones. El equipo de Martín Varini tiene 16 puntos en el lugar 12 de la clasificación. Sin embargo, la misión no luce tan sencilla al recibir la visita de los Tigres, que son sextos con 20 unidades, buscando mantener su lugar en la tabla. Así que no se despeguen de nuestra señal y de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.

Clausura 2026: horario del partido Necaxa vs Tigres, hoy 18 de abril de 2026

El partido entre Necaxa y Tigres tendrá su silbatazo inicial en punto de las 17:00 horas de la Ciudad de México. Este enfrentamiento es vital para ambos conjuntos, pues los Rayos se juegan una de sus últimas cartas en busca de colarse a la Fiesta Grande, mientras que los Tigres podrían presentar algunos movimientos en su alineación.

Liga MX: alineaciones del Necaxa vs Tigres para la jornada 15, al momento

Martín Varini y Guido Pizarro se juegan una de sus últimas piezas en la temporada regular del Clausura 2026, por lo que intentarán armar un par de cuadros competitivos para llevarse la victoria.

Necaxa: Luis Unsain, Agustín Oliveros, Alexis Peña, Cristian Calderón, Raúl Martínez, Kevin Gutiérrez, Daniel Leyva, Lorenzo Faravelli, Javier Ruiz, Tomás Badaloni y Ricardo Monreal.

Tigres: Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Rafael Guerrero, Joaquim Pereira, Francisco Reyes, Fernando Gorriarán, César Araujo, Diego Sánchez, Marcelo Flores, Juan Brunetta y André-Pierre Gignac.

¿Dónde ver en vivo el Necaxa vs Tigres? Canales de TV y transmisión streaming

El partido entre Necaxa y Tigres lo podrás seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde tendremos el juego, minuto a minuto y toda la cobertura.

Antecedentes del Necaxa vs Tigres y últimos resultados en la Liga MX

Tigres ha impuesto condiciones en los enfrentamientos recientes ante Necaxa, consolidando una clara superioridad en la previa del duelo correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2026. En los últimos cinco partidos entre ambos, el conjunto felino registra cuatro victorias y un empate, sin conocer la derrota frente a los Rayos, lo que marca una tendencia contundente en este historial inmediato.

En el rubro ofensivo, la diferencia también es notable. Tigres ha anotado 11 goles en estos cinco encuentros, mientras que Necaxa apenas suma seis, además de haberse quedado sin marcar en dos compromisos, incluido uno de los duelos de cuartos de final del Clausura 2025. Resultados como el 5-3 en el Apertura 2025 o el 3-2 en la vuelta de aquella serie reflejan la capacidad de los regiomontanos para imponer condiciones en momentos clave.

De cara al nuevo enfrentamiento, el panorama favorece ampliamente a Tigres, no solo por los resultados, sino por la inercia positiva que mantiene ante este rival. Necaxa, por su parte, tendrá que ajustar en defensa y mejorar su contundencia si pretende romper una racha adversa que, hasta ahora, ha sido dominada con claridad por los felinos.

Tigres 5-3 Necaxa | Apertura 2025

Tigres 3-2 Necaxa | Clausura 2025 | Vuelta cuartos de final

Necaxa 0-0 Tigres | Clausura 2025 | Ida cuartos de final

Necaxa 1-2 Tigres | Clausura 2025

Tigres 1-0 Necaxa | Apertura 2024

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

Los pronósticos favorecen a los Tigres. Según la página de caliente.mx, el equipo de Guido Pizarro es el favorito para llevarse el triunfo con un momio de +102, mientras que la victoria de los Rayos está en +255, y el empate en los mismos +255.

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