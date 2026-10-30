TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 29 de octubre

Sigue en vivo la cartelera de este jueves 29 de octubre por Claro Sports Premium

TNA Wrestling Impact regresa con una noche de combates por campeonatos! Este jueves 29 de octubre de 2026, Amazing Red pondrá en juego el Campeonato de la División X frente a Cedric Alexander, quien consiguió su oportunidad tras ganar una lucha de cuatro participantes. Además, M by Elegance defenderá el Campeonato de Televisión Knockouts ante Jada Stone, en otro de los enfrentamientos principales de la función. ¿Quiénes conservarán sus títulos y qué sorpresas habrá en el cuadrilátero?

¡Disfruta TNA Wrestling Impact en vivo por Claro Sports! La cartelera también presenta el enfrentamiento entre Elijah y Ryan Nemeth, además del combate entre AJ Francis y John Skyler. Matt y Jeff Hardy continuarán su rivalidad con syX, mientras que Harley Hudson deberá tomar una decisión sobre su posible incorporación a The Righteous. Todo esto como parte del camino hacia Destination X, que se celebrará el 15 de noviembre en Edmonton, Canadá.