Claro Sports por W Radio, en vivo | Jueves 29 de octubre

Publicado por Tania Suárez

La mejor cobertura deportiva de México está en Claro Sports por W Radio, de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas

Claro Sports por W Radio es el espacio donde la actualidad deportiva de México y el mundo se analiza desde distintas perspectivas. De lunes a viernes, ofrecemos dos horas de información, entrevistas exclusivas, análisis y mesas de debate, con la participación de especialistas y protagonistas de las principales disciplinas deportivas.

Con Nicolás Romay al frente de la conducción, el programa cuenta con un equipo integrado por Alberto Lati, Miguel Gurwitz, Antonio Moreno, Bernardo de la Garza, Daniela Cohen, Alejandro Orvañanos, Félix Fernández y Joaquín Beltrán, quienes comparten sus conocimientos y puntos de vista sobre los acontecimientos del deporte. Sigue nuestra transmisión de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas, a través de W Radio y las plataformas digitales de Claro Sports.

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