Guastatoya vs Mictlán, en vivo: transmisión de la Liga de Guatemala 2026

Partido clave en la lucha por la permanencia en la Liga Nacional.

¡¡¡¡Bienvenidos a la transmisión de Guastatoya vs Mictlán!!! Guastatoya y Mictlán protagonizan uno de los partidos más importantes de la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo que puede ser determinante en la lucha por la permanencia. El conjunto pecho amarillo necesita reaccionar para salir de la zona comprometida en la tabla acumulada, mientras que los conejos llegan con la oportunidad de ampliar la ventaja sobre un rival directo y dar un paso clave hacia la salvación.

El encuentro tendrá un ingrediente especial, ya que contará con transmisión exclusiva de Claro Sports, donde podrás seguir el partido en vivo y en directo con todas las incidencias desde el estadio. Ambos equipos llegan con mucha presión por sumar puntos: Guastatoya busca cortar su mala racha y volver a ganar en casa, mientras que Mictlán quiere confirmar su buen momento reciente y seguir alejándose de los puestos de descenso.

¿A qué hora inicia la transmisión del Guastatoya vs Mictlán hoy sábado 14 de marzo?

El partido entre Guastatoya y Mictlán, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, se disputará este sábado 14 de marzo a partir de las 17:00 horas de Guatemala en el Estadio David Cordón Hichos.

Guastatoya vs Mictlán: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 13 del Clausura 2026 de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y Mictlán se podrá seguir en vivo y en directo a través de la multiplataforma de Claro Sports, que ofrecerá la transmisión completa del partido, incluyendo cobertura minuto a minuto, alineaciones y las principales incidencias del duelo.

Alineaciones confirmadas del Guastatoya vs Mictlán: ¿Cómo juegan el partido de hoy?

Ni Guastatoya ni Mictlán cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Pablo Centrone y Gabriel Álvarez no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Guastatoya: equipo a confirmar.

Mictlán: equipo a confirmar.

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