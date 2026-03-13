Posibles alineaciones de Independiente Santa Fe vs Alianza por la Liga BetPlay 2026-I

El duelo entre ‘Cardenales’ y el elenco ‘Vallenato’ cierra la jornada sabatina del Fútbol Profesional Colombiano.

Posibles formaciones de Santa Fe Vs Alianza / Claro Sports.

Independiente Santa Fe vuelve al ruedo. Después de lo que fue la polémica derrota ante Atlético Nacional el pasado 25 de febrero, el ‘Primer Campeón’ regresa al Fútbol Profesional Colombiano. Este sábado 14 de febrero en el Estadio El Campín juega ante Alianza FC, por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I.

Posible alineación de Independiente Santa Fe para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Yilmar Velásquez, Daniel Torres, Jojhan Torres; Nahuel Bustos, Omar Frasica y Hugo Rodallega.

Posible alineación de Alianza para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Kevin Moreno, Juan Viveros, Jesús Figueroa; Jhildrey Lasso, Yeiner Londoño, Jhair Castillo; Carlos Esparragoza, Jesús Muñoz y Carlos Lucumí.

¿Cómo y dónde ver Independiente Santa Fe vs Alianza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este compromiso, válido por la fecha 11, se disputará en el Estadio El Campín, este sábado 14 de marzo a partir de las 8:30 de la tarde (hora local). Usted podrá seguir el juego a través de la señal de Win+ Fútbol o Win Play vía streaming. De igual modo, Claro Sports le llevará las emociones minuto a minuto del duelo.

Últimos partidos de Independiente Santa Fe:

25.02.2026 | Santa Fe 1-2 Atlético Nacional.

22.02.2026 | Santa Fe 2-1 Junior.

17.02.2026 | Jaguares 3-1 Santa Fe.

13.02.2026 | América de Cali 1-0 Santa Fe.

07.02.2026 | Fortaleza 1-1 Santa Fe.

Últimos partidos de Alianza

05.03.2026 | Junior 1-1 Alianza.

28.02.2026 | Alianza 0-3 América.

21.02.2026 | Atlético Nacional 3-0 Alianza.

17.02.2026 | Alianza 1-1 Cúcuta.

08.02.2026 | Alianza 1-1 Once Caldas.

Terna arbitral del juego:

Juez central: Alejandro Moncada.

Asistente 1: Juan García.

Asistente 2: Cristian Villamizar.

Cuarto árbitro: Camilo Sánchez.

VAR: Ricardo García.

AVAR: Elkin Abril.

