Atlético San Luis vs Pachuca en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 11

Antecedentes del Atlético San Luis vs Pachuca y últimos resultados en la Liga MX

Los antecedentes entre el Atlético de San Luis y el Pachuca están parejos, con tres triunfos para los potosinos y dos victorias para los hidalguenses en sus últimos cinco enfrentamientos. Curiosamente, el equipo que fue local se llevó los tres puntos en los últimos cuatro duelos.

-Pachuca 2-1 Atlético de San Luis | Jornada 11 | Apertura 2025

-Atlético de San Luis 2-1 Pachuca | Jornada 17 | Clausura 2025

-Pachuca 2-0 Atlético de San Luis | Jornada 3 | Apertura 2024

-Atlético de San Luis 2-1 Pachuca | Jornada 12 | Clausura 2024

-Pachuca 0-2 Atlético de San Luis | Jornada 6 | Apertura 2023