Atlético San Luis vs Pachuca en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 11
Arranca la actividad sabatina de la fecha 11 en el fútbol mexicano. Sigue los detalles desde el Alfonso Lastras: estadísticas, resumen y goles al momento
Antecedentes del Atlético San Luis vs Pachuca y últimos resultados en la Liga MX
Los antecedentes entre el Atlético de San Luis y el Pachuca están parejos, con tres triunfos para los potosinos y dos victorias para los hidalguenses en sus últimos cinco enfrentamientos. Curiosamente, el equipo que fue local se llevó los tres puntos en los últimos cuatro duelos.
-Pachuca 2-1 Atlético de San Luis | Jornada 11 | Apertura 2025
-Atlético de San Luis 2-1 Pachuca | Jornada 17 | Clausura 2025
-Pachuca 2-0 Atlético de San Luis | Jornada 3 | Apertura 2024
-Atlético de San Luis 2-1 Pachuca | Jornada 12 | Clausura 2024
-Pachuca 0-2 Atlético de San Luis | Jornada 6 | Apertura 2023
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
El Pachuca es favorito para llevarse el triunfo sobre el San Luis, al menos en las apuestas. En Caliente MX el momio para la victoria de los Tuzos es de +132, mientras que la de los potosinos es de +192. El empate es el resultado que mejor paga, con un +245.
¿Dónde ver en vivo el Atlético San Luis vs Pachuca? Canales de TV y transmisión streaming
Atlético de San Luis vs Pachuca se puede seguir en vivo y en directo por TV en México a través de la señal de ESPN. Además las acciones estarán disponibles vía streaming mediante Disney+ y ViX. En Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.
Clausura 2026: horario del partido Atlético San Luis vs Pachuca, hoy 14 de marzo de 2026
El partido entre el Atlético de San Luis y Pachuca, correspondiente a la jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, dará inicio en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Las acciones se llevarán a cabo en el Estadio Alfonso Lastras.