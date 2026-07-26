Barcelona cierra la puerta a la llegada de Aymeric Laporte

El club catalán no avanzará por el defensa español debido al costo de la operación y su contrato con el Athletic Club

Barcelona descarta el fichaje de Aymeric Laporte para este verano. | Reuters

El Barcelona decidió no avanzar por el fichaje de Aymeric Laporte durante el mercado de verano, pese a que el nombre del defensa del Athletic Club fue colocado entre las opciones para reforzar la plantilla de Hansi Flick. La operación no llegó a una fase de negociación entre las dos instituciones.

De acuerdo con información de Mundo Deportivo, el club catalán recibió el ofrecimiento del futbolista después de su participación con la selección de España en el Mundial 2026. Su desempeño junto a Pau Cubarsí generó interés dentro del área deportiva, pero las condiciones de la posible transferencia frenaron cualquier intento por incorporarlo.

Laporte tiene contrato con el Athletic Club hasta junio de 2028 y no cuenta con una cláusula de rescisión. Por esa razón, el Barcelona tendría que iniciar conversaciones directas con la directiva del conjunto de Bilbao para establecer el precio de la transferencia.

La relación entre ambos clubes también influyó en la decisión. El Barcelona no pretende abrir otro conflicto con el Athletic después de lo ocurrido con Nico Williams durante los mercados de 2024 y 2025. El delantero fue relacionado con el equipo catalán en ambos periodos, pero continuó en San Mamés.

Laporte, de 32 años, regresó al Athletic durante la temporada pasada después de su etapa con el Al Nassr de Arabia Saudita. El club vasco pagó cerca de 10 millones de euros para recuperar al central, quien ya había vestido esa camiseta antes de su paso por el Manchester City.

El defensa ocupa un lugar dentro de los planes del Athletic y su contrato obliga a cualquier equipo interesado a negociar con la institución. Aunque Laporte ya conocía el interés del Barcelona, el jugador dejó la decisión en manos del club con el que mantiene su vínculo.

El Barcelona cuenta en su plantilla con Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Andreas Christensen y Eric García como opciones para la defensa central. Jules Koundé, Gerard Martín y Alejandro Balde también forman parte de la línea defensiva registrada por el equipo para la temporada 2026-27.

La institución no ha emitido un comunicado sobre Laporte ni anunció negociaciones con el Athletic. Por ahora, el nombre del seleccionado español queda fuera de la planificación del Barcelona, que mantendrá su búsqueda de alternativas conforme avance el mercado de fichajes.

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