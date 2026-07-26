Noel León hace historia en Hungría con su primera victoria en una carrera principal de F2

El mexicano conquistó la feature race en Hungría tras una estrategia perfecta de Campos Racing; Rafael Câmara completó el doble podio para Escudería Telmex Telcel

Foto por FLORENT GOODEN / FLORENT GOODEN / DPPI VIA AFP

Noel León conquistó este domingo la carrera principal de la Fórmula 2 en Hungría para firmar su tercera victoria del año, la primera en una feature race y convertirse en el primer mexicano que logra ganar una prueba principal de la categoría.

La Escudería Telmex Telcel, que colocó a dos de sus pilotos en el podio. El regiomontano se quedó con la victoria, mientras que Rafael Câmara cruzó la meta en la tercera posición para mantener vivas sus aspiraciones al campeonato antes del receso de verano.

La carrera comenzó con Kush Maini defendiendo la pole position, pero León aprovechó una gran arrancada para superar a Câmara en la primera curva y colocarse segundo. Desde ese momento permaneció a la estela del líder, administrando el desgaste de los neumáticos mientras esperaba la oportunidad para atacar.

El momento decisivo llegó en la vuelta 16. Campos Racing llamó a León a cumplir su parada obligatoria apenas unos instantes antes de que el abandono del mexicano Rafael Villagómez provocara un Auto de Seguridad Virtual. La neutralización favoreció por completo al regiomontano, ya que Maini permaneció varias vueltas más en pista y perdió el liderato cuando finalmente ingresó a boxes.

Con aire limpio al frente, León administró la ventaja con una conducción impecable. Maini redujo la diferencia en el cierre y Câmara también se unió a la pelea, pero el mexicano gestionó el ritmo y los neumáticos con inteligencia para contener los ataques en las últimas vueltas y asegurar una victoria que confirma el gran nivel mostrado durante toda la campaña.

La de Budapest fue su tercera victoria de la temporada, tras dos éxitos en carreras sprint, y la primera en una carrera principal, resultado que le permite llegar a 94 puntos y escalar al quinto lugar del campeonato de pilotos antes del parón veraniego.

Rafael Câmara remontó para terminar tercero y alcanzar 147 unidades, quedando muy cerca del subliderato del campeonato. Joshua Dürksen sumó con el octavo lugar en la feature tras haber puntuado también en el sprint, mientras que Sebastián Montoya volvió a sufrir un fin de semana frustrante después de liderar gran parte de la carrera sabatina y terminar sin puntos. Emerson Fittipaldi Jr. finalizó decimoséptimo y Rafael Villagómez abandonó tras el incidente que derivó en el Virtual Safety Car.

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