Checo Pérez admite frustración y pide respuestas a Cadillac tras su abandono en el GP de Hungría

El piloto mexicano confía en que la escudería norteamericana regresará más fuerte tras las vacaciones de verano

Checo Pérez pide explicaciones a Cadillac. | Reuters.

Sergio Pérez reconoció que Cadillac deberá realizar un análisis a fondo para determinar qué provocó la falla en la suspensión de su monoplaza durante el Gran Premio de Hungría 2026. El mexicano abandonó la carrera después de perder el control del auto en la curva 5, aunque todavía no existe una explicación clara sobre el origen del problema.

El equipo estadounidense cerró el fin de semana con el retiro de sus dos autos. Mientras el MAC-26 de Pérez presentó una nueva falla en la suspensión, Valtteri Bottas volvió a enfrentar inconvenientes relacionados con los frenos, una situación que dejó a Cadillac sin completar la competencia.

Checo comenzó la carrera desde el carril de pits como parte de los ajustes realizados por la escudería. El equipo cambió el suelo del monoplaza con el objetivo de recopilar información y encontrar respuestas sobre el comportamiento del auto, aunque el piloto explicó que necesitó varias vueltas para adaptarse.

“Creo que cambiamos el suelo, así que pudimos entender un par de cosas ahí. Se estaba comportando de forma bastante diferente. Creo que toda la primera tanda me tomó bastante tiempo entender cómo estaba el balance con el viento. No estaba en ningún lado, simplemente deslizándome por todos lados. Y luego pude ponerme realmente por encima de las cosas. Tuve que conducir el auto de forma bastante diferente”, declaró.

El mexicano señaló que su rendimiento mejoró durante la segunda parte de la prueba y consideró que pudo acercarse al ritmo de Williams. Sin embargo, también detectó un comportamiento fuera de lo habitual en el monoplaza, relacionado con la caja de cambios que Cadillac sustituyó antes de la carrera.

“Mi segunda tanda fue mucho más fuerte, a la par, creo, con Williams. Pero sigo creyendo que hay algún problema con esa caja de cambios que tuvimos que cambiar. El auto se sentía bastante extraño. Creo que solo tenemos que asegurarnos de poder entenderlo y regresar más fuertes”, explicó.

Pérez añadió que todavía desconoce qué ocurrió con la suspensión y se limitó a señalar que “la perdí en la curva 5”. El incidente puso fin a una carrera en la que Cadillac buscaba completar vueltas y obtener datos antes de la pausa de verano de la Fórmula 1.

El piloto tapatío espera que el receso permita al equipo revisar sus procedimientos y corregir los problemas que han aparecido durante las últimas fechas. Cadillac había mostrado avances en las primeras carreras del calendario, pero las fallas mecánicas han frenado su evolución.

“Obviamente, al ser un equipo nuevo esperas todos estos problemas. Creo que es un poco frustrante que haya pasado tan seguido. Así que estoy seguro de que usaremos este receso para asegurarnos de poder limpiar y mejorar todas las áreas y los diferentes departamentos. Porque creo que es realmente importante cómo seamos capaces de progresar en la segunda mitad de la temporada”, concluyó.

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