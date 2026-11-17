La Selección Mexicana de Rafa Márquez busca remontar el 3-2 de la ida ante Jamaica para conseguir su boleto al Final Four de la Concacaf Nations League

La mejor previa del México vs Jamaica en la Nations League | Claro Sports

La Selección Mexicana enfrenta una prueba decisiva este martes 17 de noviembre ante Jamaica, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Después de caer 3-2 en Kingston, el equipo dirigido por Rafael Márquez buscará revertir la eliminatoria en el Estadio Gigante de Acero de Monterrey. Sigue la transmisión previa en Jugando Claro, con el análisis de nuestros especialistas, las últimas noticias de ambas selecciones, las posibles alineaciones y todos los detalles rumbo al encuentro que definirá uno de los boletos al Final Four.

¿A qué hora juega México contra Jamaica y dónde ver hoy 17 de noviembre?

México y Jamaica se enfrentan este martes 17 de noviembre de 2026 en el Estadio de Rayados de Monterrey a las 20:30 horas, escenario que recibirá el segundo capítulo de una eliminatoria que comenzó con ventaja para el conjunto caribeño. La Selección Mexicana necesita remontar el marcador global para mantener sus aspiraciones en la Concacaf Nations League.

¿Dónde ver en vivo el México vs Jamaica? Transmisión online y canales de TV

Claro Sports ofrecerá la cobertura previa del México vs Jamaica a través de Jugando Claro, espacio dedicado al análisis del partido, las novedades de ambos equipos y las claves del enfrentamiento. Los aficionados podrán seguir la programación de Claro Sports en sus plataformas digitales y consultar la cobertura informativa del encuentro en www.clarosports.com.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

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