Alberto Lati analiza los errores individuales ante Jamaica, la competencia por la lateral izquierda y el futuro de Rafael Márquez al frente de México

La derrota de la Selección Mexicana por 3-2 ante Jamaica en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League dejó consecuencias que van más allá de la desventaja en el marcador. Para Alberto Lati, Jesús Gallardo perdió su condición de titular indiscutible, mientras que Raúl Rangel tampoco ha conseguido despejar las dudas sobre su continuidad en la portería. Dos posiciones que parecían definidas vuelven a estar abiertas a la competencia interna.

El lateral izquierdo estuvo involucrado en dos de los tres goles recibidos en Kingston: primero con un autogol y posteriormente con el penal que permitió a los caribeños ampliar su ventaja. Una actuación que, desde su perspectiva cambia su situación dentro del equipo dirigido por Rafael Márquez.

Jesús Gallardo pierde terreno ante Mateo Chávez

“Jesús Gallardo perdió la titularidad, y no solo para enfrentar a Jamaica”, considera Lati, quien señaló que el defensor tendrá que recuperar su lugar frente a la presión de Mateo Chávez, su principal competidor por la posición.

La situación representa un cambio respecto a lo ocurrido durante el encuentro ante Estados Unidos, cuando Chávez dio dos pasos atrás en la disputa por el puesto después de ser expulsado por una agresión a Sebastian Berhalter. Aquella equivocación parecía fortalecer la posición del veterano, pero los errores cometidos frente a Jamaica modificaron nuevamente el panorama.

Ahora es Gallardo quien deberá demostrar que merece conservar el puesto. Su experiencia ya no garantiza la titularidad y la competencia con el futbolista del AZ Alkmaar vuelve a estar abierta, no solamente para el encuentro de vuelta, sino también para los próximos compromisos del combinado nacional.

Raúl Rangel tampoco tiene asegurada la portería

La incertidumbre también alcanza a Raúl Rangel, quien había quedado señalado después de cometer dos errores que terminaron en goles durante la derrota contra Estados Unidos. El guardameta recibió una nueva oportunidad frente a Jamaica, pero no consiguió una actuación que le permitiera dejar atrás aquellos antecedentes.

En Kingston, una demora de Rangel al ejecutar un saque de meta provocó que el árbitro concediera un tiro de esquina a los locales. La jugada terminó con el autogol de Gallardo, por lo que una equivocación del portero volvió a tener consecuencias en el marcador. Para Lati, el guardameta había dado dos pasos atrás frente al conjunto estadounidense y no hizo lo suficiente ante Jamaica para recuperarlos.

¿Peligra Rafael Márquez si México queda eliminado ante Jamaica?

Más allá de las decisiones sobre la alineación, una posible eliminación en los cuartos de final también abriría cuestionamientos sobre Rafael Márquez. Sin embargo, Lati considera que interrumpir su proceso en este momento sería una decisión completamente equivocada.

“Contesto en sentido lógico, claro que no. Me da mucho miedo que el sentido visceral abra la puerta. Esto está empezando, sería de locos. No es un proyecto que inventamos antier”.

Lati recordó que la llegada de Márquez a la dirección técnica de la Selección Mexicana forma parte de una planificación que comenzó cuando dejó su trabajo con el Barcelona Atlètic para incorporarse al cuerpo técnico de Javier Aguirre. El objetivo era construir una transición preparada con anticipación.

Desde esa perspectiva, una eliminación ante Jamaica no debería ser suficiente para abandonar un proyecto diseñado desde tiempo atrás, especialmente cuando el entrenador todavía atraviesa las primeras etapas de su gestión.

La adaptación de Rafael Márquez a los jugadores disponibles

Lati también recuperó una reflexión de Márquez realizada antes de asumir el cargo, cuando reconoció que México no contaba con futbolistas de las mismas características que los del Barcelona.

Para el analista, aquella declaración no representaba una crítica a la calidad de los seleccionados, sino el reconocimiento de que tendría que adaptar sus ideas a las características de la plantilla. Destacó la importancia de comprender qué jugadores están disponibles, cuáles son sus características y hasta qué nivel pueden responder a las exigencias del entrenador.

Mientras un equipo puede acudir al mercado para incorporar futbolistas que respondan a una idea de juego y trabajar diariamente para desarrollarla, un seleccionador depende de los elementos elegibles y del tiempo limitado que tiene para entrenarlos.

Por ello, el desafío del técnico no consiste únicamente en establecer una propuesta futbolística, sino en encontrar la manera de aprovechar las condiciones de sus jugadores. “Tiene que adaptarse a lo que hay y, si no logra adaptarse, la termina pagando. Para sacar lo mejor tienes que adaptarte”.

La vuelta ante Jamaica representa una oportunidad inmediata para corregir los errores de Kingston y buscar la clasificación, pero también forma parte de una evaluación más amplia. Para Lati, las dudas sobre determinadas posiciones son legítimas y deben resolverse mediante la competencia interna; la continuidad de Márquez, en cambio, no tendría que depender de un solo resultado.