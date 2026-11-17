Sigue el minuto a minuto del partido entre Argentina y Costa Rica en un nuevo amistoso de la fecha FIFA.

Argentina vs Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Argentina vs Costa Rica! La Albiceleste y la Sele se enfrentan este martes 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. Ambos seleccionados buscarán cerrar su calendario de 2026 con una victoria, en un duelo que les permitirá sacar conclusiones sobre su rendimiento y continuar con la preparación para sus próximos compromisos.

Costa Rica afronta su segundo compromiso de la gira de noviembre con el objetivo de cerrar la fecha FIFA con una buena actuación. El equipo dirigido por Bryan Ruiz tendrá una prueba importante ante el seleccionado argentino, en un encuentro que servirá para analizar el funcionamiento colectivo y continuar con la preparación de cara a sus próximos desafíos.

La Sele llega después de sufrir una derrota por 2-0 frente a Ecuador en su primera presentación de esta ventana internacional. El conjunto costarricense intentará corregir los errores cometidos en ese partido y mostrar una mejor versión ante Argentina. Además, el cuerpo técnico buscará aprovechar el amistoso para probar variantes y seguir evaluando a los futbolistas convocados.

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Argentina, por su parte, viene de perder 2-1 contra Uruguay y buscará despedir el 2026 con un triunfo frente a su público. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá una nueva oportunidad para realizar ajustes y observar distintas alternativas dentro del plantel. La Albiceleste intentará imponer sus condiciones en Córdoba y recuperarse de su última presentación.

¿A qué hora juega Argentina vs Costa Rica hoy martes 17 de noviembre de 2026?

Argentina y Costa Rica se enfrentarán el martes 17 de noviembre de 2026, a las 17:00 horas de Costa Rica y las 20:00 de Argentina, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua también comenzará a las 17:00; en Panamá será a las 18:00.

Alineaciones probables para el Argentina vs Costa Rica

Estas son las probables alineaciones de Argentina y Costa Rica para enfrentarse en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Argentina : Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni. Costa Rica: Patrick Sequeira, Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora, Roan Wilson, Carlos Mora, Douglas López, Andrey Soto, Josimar Alcócer, Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz

¿Quién transmite en vivo el Argentina vs Costa Rica y dónde ver por TV y online?

En Costa Rica, el amistoso entre la Sele y Argentina está anunciado por Repretel Canal 6 y Teletica Canal 7. Estas serán las opciones televisivas para acompañar al equipo de Bryan Ruiz en su presentación en Córdoba.

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