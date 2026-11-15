Chile vs Colombia en vivo: horario, alineaciones y dónde ver el partido amistoso de la Selección

En Claro Sports se pueden informar de toda la antesala al último juego de la Selección Colombia en el 2026.

Chile vs Colombia, previo | Claro Sports

Se termina la temporada deportiva para el fútbol de selecciones. Colombia quiere terminar un año con alegrías y tristezas con una nueva victoria en condición de visitante. El proceso de renovación esta al rojo vivo y la selección de Chile será una buena medida para saber quién sí y quién no aprovecha su oportunidades el equipo que representa a más de 50 millones de colombianos.

Horario y dónde ver el Chile vs Colombia por la fecha FIFA 2026

El partido entre la Selección Colombia y la Selección de Chile se disputará este martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos. Respecto al pitazo inicial, será a las 6:00 p.m. (hora colombiano) y a las 8:00 p.m. (hora chileno).

MÁS INFORMACIÓN: Posibles alineaciones del Chile vs Colombia por amistoso FIFA 2026

En cuanto a las señales disponibles, el juego se podrá transmitir por las señales de RCN y Caracol TV, así como las plataformas digitales de Ditu, Gol Caracol y RCN. En suelo chileno, usted podrá seguir las emociones del compromiso por el canal de televisión abierta Mega y Mega2.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Colombia vs Chile

Así formaría Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan David Cabal; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, Yáser Asprilla, Nelson Deossa y Luis Suárez. D.T.: Néstor Lorenzo.

Así formaría Chile: Lawrence Vigouroux; Diego Ulloa, Jonathan Villagra, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Felipe Loyola; Maximiliano Gutiérrez, Rodrigo Echeverría, Darío Osorio y Gonzalo Tapia. D.T.: Nicolás Córdova.

Antecedentes y últimos resultados del Chile vs Colombia

La Tricolor defiende a capa y espada su invicto ante la Roja. No pierde desde el pasado 22 de junio de 2016 en la Copa América (0-2). El recuento de partidos, en el pasado más reciente, se inclina a favor de la escuadra colombiana con tres victorias y cinco igualdades. Los australes gozaron su último triunfo en Colombia el 10 de octubre en el Atanasio Girardot por cuatro goles a dos.

13.11.2026 | Colombia 1-0 Chile | Amistoso.

15.10.2024 | Colombia 4-0 Chile | Eliminatorias CONMEBOL.

12.09.2023 | Chile 0-0 Colombia | Eliminatorias CONMEBOL.

09.09.2021 | Colombia 3-1 Chile | Eliminatorias CONMEBOL.

13.10.2020 | Chile 2-2 Colombia | Eliminatorias CONMEBOL.

12.10.2019 | Colombia 0-0 Chile | Eliminatorias CONMEBOL.

Pronóstico del partido amistoso: ¿Quién es el favorito del Chile vs Colombia según la IA?

Para este duelo de exhibición, la Selección Colombia lleva argumentos de suma importancia para sumar una nuevo victoria. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tiene una plantilla con nombres y apellidos más rimbombantes y en el fútbol de élite. Tal como Colombia, Chile experimenta un proceso de renovación que ya viene de años atrás, pero que aún no se logra consolidar.

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