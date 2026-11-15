Posibles alineaciones del Chile vs Colombia por amistoso FIFA 2026

En Claro Sports se pueden informar de todos los detalles previos al juego entre Chile y Colombia de este martes 17 de noviembre.

Chile vs Colombia, previa | Claro Sports

Se termina el año deportivo para la Selección Colombia. El equipo de Néstor Lorenzo afronta su último partido del 2026 en territorio chileno. Nuevamente se verán las caras colombianos y chilenos para cerrar la última fecha FIFA de este año mundialista. El conjunto ‘tricolor’ viene de ganar en la ciudad de Cali por la mínima diferencia.

Posible alineación de Chile para el amistoso FIFA 2026

Así formaría Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Guillermo Maripán, Diego Ulloa, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia. DT: Nicolás Córdova.

Posible alineación de Colombia para el amistoso FIFA 2026

Así formaría Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan David Cabal; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, Yáser Asprilla, Nelson Deossa y Luis Suárez. D.T.: Néstor Lorenzo.

¿Cómo y dónde ver a Chile vs Colombia por el juego amistoso FIFA 2026?

El partido entre la selección colombiana y la chilena, que será este martes 17 de noviembre, comenzará a partir de las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos. Hay varias opciones para ver el compromiso, pues por señal abierta se puede observar por Caracol o RCN. También el YouTube del Gol Caracol es otra alternativa y por la app del Canal RCN.

Últimos cinco partidos de Chile

13.11.2026 | Colombia 1-0 Chile | Amistoso FIFA.

06.10.2026 | México 0-2 Chile.

29.09.2026 | Estados Unidos 4-2 Chile.

26.09.2026 | Canadá 1-0 Chile.

09.06.2026 | República Democrática del Congo 1-2 Chile.

Últimos cinco partidos de Colombia

13.11.2026 | Colombia 1-0 Chile | Amistoso FIFA.

06.10.2026 | Colombia 2-0 Perú | Amistoso FIFA.

02.10.2026 | Colombia 0-1 Paraguay | Amistoso FIFA.

26.09.2026 | México 1-1 Colombia | Amistoso FIFA.

07.07.2026 | Suiza 0-0 (4-3) Colombia | Mundial 2026.

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