Sigue el segundo partido de la selección portuguesa tras el retiro de Cristiano Ronaldo: estadísticas y marcador en directo online

Gales vs Portugal en vivo el partido de hoy | Claro Sports

La Selección de Portugal tiene su segundo partido después del retiro de Cristiano Ronaldo, cuando visiten este martes a su similar de Gales en el Cardiff Stadium, en el cierre de fase de grupos de la UEFA Nations League.

La Seleçao viene de sufrir una derrota en su primer partido después del adiós de CR7, aunque su puesto en los cuartos de final no corre riesgo, ya que tenían asegurado terminar entre los dos primeros sitios del Grupo A4.

Gales, por su parte, ya no puede meterse a los cuartos de final. Suman apenas tres puntos, pero el partido es de especial relevancia para ellos ya que se juegan sus opciones de permanecer en la Liga A de la Nations de Europa para la siguiente edición.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Gales vs Portugal hoy 17 de noviembre de 2026?

El partido entre Gales y Portugal dará inicio en punto de las 13:45 horas, tiempo del centro de México, este martes 17 de noviembre.

Alineaciones del Gales vs Portugal, al momento

GALES : Ward, Roberts, Rodon, Davies, Dasilva, Colwill, Sheehan, James, Wilson, Thomas y Brooks.

: Ward, Roberts, Rodon, Davies, Dasilva, Colwill, Sheehan, James, Wilson, Thomas y Brooks. PORTUGAL: Diogo Costa, João Cancelo, Renato Veiga, António Silva, Diogo Dalot, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Francisco Trincão y Gonçalo Ramos.

Antecedentes del Gales vs Portugal y últimos resultados en la UEFA Nations League

El partido de este martes será apenas el sexto en la historia entre Gales y Portugal. Los lusitanos perdieron solo uno, en 1951, y ganaron el último en esta misma Liga de Naciones y el más importante, las semifinales de la Euro 2016, camino al título más importante de la carrera de Ronaldo con su selección: