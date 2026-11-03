México vs Kenia en vivo Beisbol 5: partido por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

La delegación mexicana se enfrenta de nuevo ante el conjunto africano, contra quienes cayeron en fase de grupos. Sería la primera presea para los tricolores en la justa

La selección mexicana de Beisbol 5 tendrá una última oportunidad de conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Después de quedar fuera de la final, el equipo tricolor enfrentará a Kenia por el tercer lugar, en un partido que podrás seguir a través de Claro Sports.

México llegó a las semifinales con el objetivo de disputar el oro, pero China Taipéi se impuso en dos sets y dejó al representativo nacional fuera de la pelea por el campeonato. Ahora, el conjunto mexicano tendrá que enfrentar nuevamente a Kenia, rival al que ya enfrentó durante la fase de grupos.

El equipo africano representa un antecedente para México, ya que fue el único rival que consiguió derrotarlo en la primera ronda. Kenia ganó ambos sets por 6-5, después de que México tuviera oportunidades para tomar la ventaja. En el primer set, el equipo nacional conectó 14 hits y en el segundo registró 15.

El partido por la medalla de bronce se disputará este martes 3 de noviembre a las 9:00 horas, tiempo del centro de México y Claro Sports tendrá todos y cada uno de los detalles del encuentro.