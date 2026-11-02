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Posibles alineaciones de Atlético Bucaramanga vs Nacional por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Publicado por Nicolás Flórez Parra

El Leopardo debe recuperar terreno perdido en sus más recientes salidas y recibe un equipo que procura el liderato.

Atlético Bucaramanga y Nacional prometen emociones.
Atlético Bucaramanga y Nacional prometen emociones.

Aprovechando el lunes festivo, hay acción en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Se disputa la jornada 17 del campeonato colombiano y es momento de ver la contienda entre Atlético Bucaramanga y Nacional. El cuadro Leopardo viene en declive en sus más recientes salidas y tendrá que buscar la victoria para acercarse a la clasificación a cuadrangulares. Por su parte, el Verdolaga procura el liderato.

Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Atlético Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; Nilson Castrillón, José Ortiz, José García; Félix Charrupí, Leonardo Flores, Fabry Castro, Freddy Hinestroza; Fabián Sambueza, Luciano Pons y Émerson Batalla. D.T.: Pablo Peirano.

Posible alineación de Atlético Nacional para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Atlético Nacional: Franco Armani; Yeicar Perlaza Andrés Reyes, William Tesillo, Milton Casco; Elías Cabrera, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona; Nicolás Rodríguez, Andrés Sarmiento y Juan Rengifo. D.T.: Lucas González.

MÁS INFORMACIÓN: Así va la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II

¿Cómo y dónde ver Atlético Bucaramanga vs Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

La programación tiene este partido para disputarse en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga a partir de las 8:15 p.m. La transmisión de televisión estará solamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. Otra forma de verlo será vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Atlético Bucaramanga

  • 30.10.2026 | Atlético Bucaramanga 2-1 Deportivo Pasto.
  • 26.10.2026 | Santa Fe 2-1 Atlético Bucaramanga.
  • 23.10.2026 | Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga.
  • 18.10.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 América de Cali.
  • 13.10.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Águilas Doradas.

MÁS INFORMACIÓN: Atlético Nacional y América de Cali: ¿a cuál le conviene más terminar liderando la primera fase?

Últimos cinco partidos de Atlético Nacional

  • 29.10.2026 | Atlético Nacional 2-0 Santa Fe.
  • 25.10.2026 | Atlético Nacional 2-1 Independiente Medellín.
  • 22.10.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Pasto.
  • 20.10.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Atlético Nacional.
  • 17.10.2026 | Boyacá Chicó 1-4 Atlético Nacional.

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