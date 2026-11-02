La figura de Alajuelense que pidió disculpas tras el clásico ante Saprissa: “Tuve oportunidades claras y no las concreté”

El atacante tuvo dos ocasiones durante los últimos minutos del encuentro, pero no logró superar al portero Abraham Madriz.

Alajuelense no pudo concretar en el Clásico | X: @ldacr

Ronaldo Cisneros asumió la responsabilidad por las oportunidades desperdiciadas durante el empate sin goles entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa. El delantero mexicano habló después del Clásico Nacional disputado en Tibás y pidió disculpas a los aficionados y a sus compañeros por no haber conseguido marcar.

El atacante tuvo dos ocasiones durante los últimos minutos del encuentro, pero no logró superar al portero Abraham Madriz. Tras finalizar el compromiso, reconoció que sus errores impidieron que el conjunto dirigido por Óscar Ramírez consiguiera una victoria como visitante.

“Primero quiero pedirle disculpas a la afición y a mis compañeros, porque tuve oportunidades claras y no las concreté”, expresó Cisneros ante los medios de comunicación, después de un partido correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2026.

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Ronaldo Cisneros falló en el Clásico | @ldacr

Ronaldo Cisneros explicó las ocasiones que desperdició ante Saprissa

Alajuelense consiguió generar peligro durante el tramo final del encuentro. Cisneros tuvo oportunidades en los minutos 80 y 90, pero Madriz respondió para mantener el empate. “Creo que eso fue lo que no nos permitió llevarnos los tres puntos. Al final tuvimos mayor peso ofensivo y oportunidades, pero no las concretamos”, señaló.

El delantero también manifestó su inconformidad con el resultado. “Siento que, en vez de ganar un punto, perdimos dos por las oportunidades que tuvimos al final”, afirmó al analizar las posibilidades que tuvo su equipo para quedarse con la victoria.

Además, Cisneros se refirió a una acción dentro del área en la que reclamó una infracción. “Específicamente en esa jugada siento el empujón con las dos manos y me desequilibra totalmente para hacer un buen disparo”, explicó sobre la jugada que generó discusión.

Sin embargo, el futbolista evitó responsabilizar al arbitraje por el empate. “No es una justificación. Ya pedí disculpas porque son jugadas que tengo que terminar en gol”, agregó el mexicano, quien acumula cuatro anotaciones en sus primeros nueve partidos oficiales de la temporada.

Con este resultado, Alajuelense quedó cuarto con 23 puntos, detrás de Cartaginés y Sporting, ambos con 27, y Saprissa, que suma 25. La Liga continúa en puestos de clasificación, aunque dejó escapar una oportunidad de acercarse a los primeros lugares.

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