México vs Perú en vivo: transmisión, análisis y reacciones en Jugando Claro

Sigue todos los detalles del duelo entre la Selección Mexicana y la Selección de Perú, segundo duelo amistoso y segunda prueba de Rafael Márquez, al mando del combinado tricolor

México llega al duelo ante Perú después del empate 1-1 frente a Colombia en el debut de Rafa Márquez como técnico de la Selección Mexicana. Ahora el Tricolor buscará su primera victoria en la nueva era, en un partido donde nombres como Gilberto Mora, Santiago Gimenez, Hirving “Chucky” Lozano y Armando “La Hormiga” González forman parte de una generación que busca consolidarse con México.

Gilberto Mora llega después de marcar ante Colombia, mientras que el Chucky Lozano fue precisamente el autor del gol con el que México derrotó 1-0 a Perú en el último enfrentamiento entre ambas selecciones.

Sigue el partido amistoso de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA, desde el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en el segundo encuentro de Rafa Márquez al frente del Tricolor, solo por Claro Sports Premium.

¿Cuándo es el próximo partido de México, quién es su rival y dónde ver en vivo?

El próximo partido se celebrará el sábado 3 de octubre en punto de las 20:00 horas, y será ante la selección de los Estados Unidos. El encuentro se podrá ver en vivo a través de Claro Sports Premium en YouTube, transmisión disponible para usuarios que hayan obtenido la membresía.

¿Dónde ver en vivo el México vs Perú? Transmisión online y canales de TV

El partido México vs Perú podrá verse en vivo y en línea a través de Claro Sports Premium en YouTube. La transmisión completa estará disponible para los usuarios que cuenten con la membresía del canal.

Este encuentro forma parte de la cobertura de Claro Sports de la selección mexicana durante los ciclos mundialistas rumbo a 2030 y 2034, que incluye partidos amistosos, compromisos de eliminatoria y encuentros de la Liga de Naciones de Concacaf.

La transmisión podrá seguirse desde distintos dispositivos y permitirá a los suscriptores disfrutar del partido sin anuncios ni interrupciones.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium es la membresía del canal de Claro Sports en YouTube, con un costo de 59 pesos al mes. La suscripción permite acceder a contenido y transmisiones de la multiplataforma, entre ellas los partidos de la selección mexicana.

Para seguir el México vs Perú, los aficionados deben contar con la membresía activa de Claro Sports Premium en YouTube y acceder a la transmisión del encuentro desde el canal de Claro Sports.

La membresía también contempla otros contenidos y partidos de la selección mexicana dentro de la cobertura de los ciclos mundialistas rumbo a 2030 y 2034.