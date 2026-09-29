Muere Otto Sirgo a los 79 años, el primer actor participó en telenovelas como Lazos de Amor y Rosa Salvaje

La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó el fallecimiento del actor, quien desarrolló una carrera de más de cinco décadas en televisión, teatro y cine

Muere Otto Sirgo: esta es la trayectoria del primer actor mexicano | @ottosirgo

El actor Otto Sirgo murió a los 79 años de edad, informó hoy martes 29 de septiembre la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), organización de la que formaba parte como socio intérprete. La institución destacó su trayectoria en televisión, cine y teatro y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del medio artístico.

Sirgo construyó una carrera de más de cinco décadas y se convirtió en un rostro habitual de la televisión mexicana. Entre las producciones que forman parte de su trayectoria aparecen títulos como ‘Lazos de amor’, ‘Rosa salvaje’, ‘Niña amada mía’, ‘Por un beso’ y ‘Sortilegio’, además de trabajos en cine, teatro y dirección de escena.

¿De qué murió el actor Otto Sirgo? Esto sabemos

Hasta el momento de los comunicados emitidos tras su fallecimiento, no se ha informado públicamente la causa de muerte de Otto Sirgo. Tanto la ANDI como la Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmaron su fallecimiento, pero no proporcionaron detalles sobre alguna enfermedad, hospitalización o circunstancia médica relacionada con su deceso.

La Asociación Nacional de Actores

lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero

Otto Sirgo, miembro de nuestro Sindicato.



Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros.



Descanse en Paz. pic.twitter.com/a72Qgoe1fH — Asociación Nacional de Actores (@andactores) September 29, 2026

Muere Otto Sirgo a los 79 años: esta es la trayectoria del primer actor mexicano

Otto Sirgo Haller nació el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, aunque desarrolló su carrera artística principalmente en México y obtuvo la nacionalidad mexicana. Sus primeros trabajos en televisión se remontan a finales de los años sesenta y, además de la actuación, también desempeñó labores como director de escena.

Su recorrido por las telenovelas comenzó con producciones como ‘Honor y orgullo’, ‘El amor tiene cara de mujer’, ‘Los miserables’ y ‘Barata de primavera’. En las décadas posteriores también apareció en ‘Rina’, ‘Los ricos también lloran’, ‘Rosa salvaje’, ‘Alcanzar una estrella II’ y ‘Buscando el paraíso’, entre otros melodramas.

Uno de los títulos más reconocidos de su trayectoria fue ‘Lazos de amor’, producción transmitida entre 1995 y 1996 en la que interpretó a Eduardo Rivas. Más adelante formó parte de ‘Niña amada mía’, ‘Mujer de madera’, ‘La esposa virgen’, ‘Amar sin límites’, ‘Palabra de mujer’ y ‘Sortilegio’, ampliando su presencia en la televisión mexicana.

Durante sus últimos años de actividad profesional, Otto Sirgo continuó participando en producciones televisivas. Entre sus trabajos recientes aparecen ‘Ringo’, ‘Preso No. 1’, ‘Falsa identidad’, ‘Vencer el pasado’ y ‘Eternamente amándonos’, además de proyectos como ‘Juegos interrumpidos’ y ‘Fabricantes de Ovnis’.

Su carrera también incluyó participaciones en cine y teatro, así como trabajos detrás de cámaras. Formó parte de la película ‘Por la libre’, de la serie ‘Ingobernable’ y de la obra teatral ‘La dama de negro’. Su trayectoria recibió reconocimientos como los Premios TVyNovelas y el Micrófono de Oro.