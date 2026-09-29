Santiago Buitrago, el colombiano más beneficiado en el ranking UCI tras el Mundial de Ciclismo

Con la victoria de Brandon McNulty en el Mundial de Ciclismo 2026, el ranking UCI muestra ascensos para Santiago Buitrago.

Santiago Buitrago, ciclista | POOL LUCA BETTINI / BELGA MAG / Belga vía AFP.

Con la victoria de Brandon McNulty en el Mundial de Ciclismo 2026, el ranking UCI muestra ascensos para Santiago Buitrago.

El pasado domingo 27 de septiembre culminó el Mundial de Ciclismo del 2026, una de las citas más importantes para los corredores de distintos países. El triunfo de Brandon McNulty le dio cierre a la competencia en la prueba de ruta de varones élite, esto en Montreal, Canadá.

Por parte de los colombianos, solo Santiago Buitrago logró culminar el recorrido, mientras que el restante abandonó antes de meta. La Selección Colombia compitió con un corredor menos, pues Wilmar Paredes no pudo decir presente porque unos días antes se accidentó, lo que imposibilitó su participación.

Cada vez está más cerca el final de la temporada, algo que por lo general marca dicha cita. Ahora lo que viene seguramente es que los equipos sumen más puntos en el ranking UCI. Más allá de eso, los pedalistas individualmente también tienen una medición, unidades que se suman por medio de las carreras avaladas por el ente máximo del ciclismo.

Así están los colombianos en el ranking UCI

Tras el Mundial, Buitrago escaló tres posiciones y actualmente se ubica en la casilla 59 con 1288.29 puntos. Como tal es el único de los que participó en la prueba que consiguió ascender. De resto bajaron posiciones, algunos más que otros, según la actualización más reciente que fue el pasado lunes 28 de septiembre.

Por otra parte y a pesar que se bajó de ese Mundial, Egan Bernal sigue siendo el colombiano mejor posicionado en ese escalafón en el puesto 45, con la salvedad que descendió tres puestos. El zipaquireño tiene a la fecha 1498.75 puntos, a la espera del cierre de año para ver si se mantiene.

Por último, Tadej Pogacar continúa liderando el ranking de la UCI con una ventaja considerable sobre Remco Evenepoel, que es el segundo mejor corredor en esta estadística. El mexicano Isaac del Toro es tercero con 6586.46 puntos, lo que habla de su buen desempeño y crecimiento que ha tenido de la mano del UAE.

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