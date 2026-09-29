La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién sería el eliminado de este miércoles 30 de septiembre?

El participante con menos votos acumulados ocupará el séptimo lugar y quedará fuera antes de la final del domingo.

¿Qué finalista sale de la Casa de los Famosos 30 de septiembre? | @LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México 2026 entra en una nueva fase de su semana final este miércoles 30 de septiembre, cuando uno de los siete habitantes que continúan en competencia tendrá que abandonar el reality y quedarse con el séptimo lugar de la cuarta temporada.

Tras la salida de Brianda Deyanara el domingo 27 de septiembre, las votaciones volvieron a abrirse para que el público elija a su ganador. Sin embargo, el proceso tendrá dos cortes antes de la final: el miércoles saldrá el participante con menos votos acumulados y el jueves 1 de octubre se definirá el sexto lugar. Solo cinco habitantes llegarán a la gala final del domingo 4 de octubre.

Los siete participantes que permanecen dentro de la casa son Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Ese Pérez. A diferencia de semanas anteriores, ya no existe una placa de nominados: todos dependen del voto positivo del público.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cómo van las votaciones hoy?

La producción de La Casa de los Famosos México no publica porcentajes oficiales en tiempo real, por lo que no existe una tabla confirmada que permita conocer con certeza quién tiene más o menos votos antes del corte del miércoles.

Las mediciones que aparecen en redes sociales y medios de espectáculos corresponden a encuestas independientes y no a los votos registrados en la página oficial del programa. El propio formato establece que las votaciones oficiales se realizan en el sitio de La Casa de los Famosos México y que los suscriptores de ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos durante cada periodo habilitado.

Por esa razón, cualquier porcentaje que circule antes de la gala debe considerarse una tendencia externa. Los votos oficiales comenzaron a acumularse después de la eliminación de Brianda Deyanara y continuarán en conteo durante la semana final, con pausas para determinar los lugares séptimo y sexto.

¿Quién podría salir esté 30 de septiembre y ser el séptimo lugar de La Casa de los Famosos?

Hasta este martes 29 de septiembre no existe un eliminado confirmado para el miércoles 30. El séptimo lugar será para el participante que registre la menor cantidad de votos cuando la producción haga el primer corte de la semana final. Por ello, no se puede asegurar que Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Memo Schutz o Ese Pérez será eliminado antes de conocer el anuncio oficial.

Galilea Montijo explicó que el miércoles las votaciones tendrán una pausa para conocer al séptimo lugar. Posteriormente volverán a abrir y el jueves se realizará otro corte para determinar al sexto, mientras que los votos acumulados seguirán vigentes rumbo a la final.

¿Quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos México 2026?

El reality está viviendo sus últimas horas de vida en su cuarta temporada, por lo que la semana final comenzó con siete participantes:

Mariana Ochoa

Karina Torres

Yahir

Gema Garoa

Ernesto Laguardia

Memo Schutz

Ese Pérez

Mariana Ochoa consiguió primero su boleto mediante la dinámica de La Boutique. Después, Karina Torres y Yahir aseguraron su permanencia mediante la última nominación de votos positivos, mientras que Gema Garoa obtuvo su lugar después de ganar la salvación en duelo ante Brianda.

Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Ese Pérez completaron el grupo después de la eliminación de Brianda Deyanara. No obstante, solo cinco de estos siete participantes estarán presentes en la gala final del domingo 4 de octubre, debido a las salidas programadas para miércoles y jueves.

¿Quiénes son los eliminados de La Casa de los Famosos México? Lista en orden cronológico

La Casa de los Famosos vive su semana final, por lo que vamos a recordar el orden cronológico de los participantes que han quedado fuera de la cuarta temporada: