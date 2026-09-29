Guatemala firma un resultado histórico ante El Salvador: estas son sus mayores goleadas

Estos son los triunfos más amplios de Guatemala en competencias oficiales.

Gran triunfo de Guatemala ante El Salvador | X: @fedefut_oficial

La Selección de Guatemala volvió a registrar una de las mayores goleadas de su historia en partidos oficiales. El triunfo 6-0 frente a El Salvador por la Concacaf Nations League 2026 permitió a la Bicolor sumar sus primeros tres puntos del torneo y colocar el resultado entre sus victorias más amplias.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena llegaba al encuentro después de caer 3-2 contra Jamaica en su debut. Ante El Salvador encontró una respuesta inmediata y logró construir una diferencia que terminó convirtiendo el partido en uno de los resultados destacados de sus registros oficiales.

Uno de los nombres centrales de la jornada fue William Jehú Fajardo, autor de tres de los seis goles de Guatemala. Su triplete acompañó una actuación en la que el seleccionado nacional logró aprovechar los espacios y mantener su producción ofensiva durante el desarrollo del encuentro.

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Las mayores goleadas en la historia de Guatemala

El récord de la Bicolor en competencias oficiales continúa siendo de 10-0 y fue alcanzado en dos oportunidades. La primera ocurrió frente a Anguila el 5 de septiembre de 2019, por la Concacaf Nations League, mientras que la segunda llegó ante San Vicente y las Granadinas el 4 de junio de 2021, durante las eliminatorias mundialistas.

San Vicente y las Granadinas también aparece en otro resultado destacado. En septiembre de 2016, Guatemala consiguió un 9-3 por las eliminatorias mundialistas. Años antes, en junio de 2000, había derrotado 8-1 a Antigua y Barbuda dentro del camino clasificatorio hacia una Copa del Mundo.

La lista continúa con dos victorias por 7-0. Guatemala alcanzó ese marcador contra Nicaragua en el Campeonato de la CCCF de 1946 y posteriormente lo repitió frente a Panamá en septiembre de 1976, durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Argentina 1978.

Con el resultado conseguido ante El Salvador, la Bicolor también amplió su grupo de triunfos oficiales por 6-0. Ese marcador ya se había producido frente a San Vicente y las Granadinas en 2008 y contra Dominica en junio de 2024, ambos por eliminatorias mundialistas.

La goleada del 28 de septiembre de 2026 adquiere así un lugar dentro de los antecedentes de la Selección Nacional. Además de significar la recuperación de Guatemala en la actual Liga de Naciones, el 6-0 sobre El Salvador pasó a integrar la lista de resultados más amplios conseguidos por la Bicolor en competencias oficiales.

El listado de los triunfos más amplios de Guatemala en partidos oficiales

Estos son algunos de los triunfos más amplios de Guatemala en competencias oficiales, incluyendo el reciente resultado frente a El Salvador:

10-0 vs. Anguila – 5 de septiembre de 2019 – Concacaf Nations League

– 5 de septiembre de 2019 – Concacaf Nations League 10-0 vs. San Vicente y las Granadinas – 4 de junio de 2021 – Eliminatorias mundialistas

– 4 de junio de 2021 – Eliminatorias mundialistas 9-3 vs. San Vicente y las Granadinas – 6 de septiembre de 2016 – Eliminatorias mundialistas

– 6 de septiembre de 2016 – Eliminatorias mundialistas 8-1 vs. Antigua y Barbuda – 18 de junio de 2000 – Eliminatorias mundialistas

– 18 de junio de 2000 – Eliminatorias mundialistas 7-0 vs. Nicaragua – 7 de marzo de 1946 – Campeonato de la CCCF

– 7 de marzo de 1946 – Campeonato de la CCCF 7-0 vs. Panamá – 26 de septiembre de 1976 – Eliminatorias mundialistas

– 26 de septiembre de 1976 – Eliminatorias mundialistas 6-0 vs. San Vicente y las Granadinas – 14 de junio de 2008 – Eliminatorias mundialistas

– 14 de junio de 2008 – Eliminatorias mundialistas 6-0 vs. Dominica – 5 de junio de 2024 – Eliminatorias mundialistas

– 5 de junio de 2024 – Eliminatorias mundialistas 6-0 vs. El Salvador – 28 de septiembre de 2026 – Concacaf Nations League

– 28 de septiembre de 2026 – Concacaf Nations League 6-2 vs. Nicaragua – 9 de diciembre de 1943 – Campeonato de la CCCF

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