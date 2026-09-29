Gerardo Torrado pide llevar con calma el salto de Gilberto Mora a la élite del fútbol europeo

Gerardo Torrado cree que el siguiente paso de Gilberto Mora podría ser en una liga europea menos exigente para poder adaptarse antes de dar el salto a la élite

Gilberto Mora se ha robado los reflectores dentro de la nueva generación de la Selección Mexicana que tiene en sus manos Rafael Márquez. El futbolista de 17 años anotó su primer gol con el Tricolor en el pasado partido amistoso frente a Colombia y volvió a encender los rumores en torno a su posible salto al fútbol europeo. Sin embargo, en la previa del próximo compromiso de México frente a Perú, este 29 de septiembre, Gerardo Torrado platicó en exclusiva con Claro Sports por W Radio para pedir mesura en torno al desarrollo del mediocampista.

El exfutbolista mexicano señaló que Gilberto Mora podría sufrir complicaciones si llega a una liga europea que sea físicamente demandante, debido a que el centrocampista de los Xolos de Tijuana todavía se encuentra en pleno desarrollo. De todos modos, Gerardo Torrado considera que la esmeralda mexicana sí tiene habilidades innatas que podrían ser suficientes para catapultarlo sin escalas a uno de los mejores clubes del mundo.

“Creo que Gilberto es un talento de nacimiento que ha sido bien pulido y que él está dispuesto a ser entrenable y potenciable. Lo veo para poder estar en las mejores ligas y equipos. Si bien es cierto que el salto a una liga de un nivel físico demandante, que es lo que le cuesta al futbolista mexicano, le podría generar un poco de conflicto. No vería mal que pueda ser comprado por un equipo importante. Tiene capacidad y talento para estar en equipos importantes. Y que lo puedan prestar a un equipo de una liga menos importante y que eso le permita adaptarse al fútbol europeo. Tampoco vería descabellado que pueda llegar a un equipo top de alguna de las principales cinco ligas del mundo desde un inicio”, declaró Torrado en Claro Sports por W Radio.

Gerardo Torrado cree que Rafael Márquez tiene materia prima para comenzar una renovación en el Tricolor, sobre todo porque el proceso mundialista apenas inicia: “Hay buen material. Irán surgiendo nuevos talentos que se van a poder ir incrustando. Poder ir incorporando jóvenes para el siguiente Mundial, porque ahora tienes que calificar para poder participar en la siguiente justa mundialista”.

La Selección Mexicana empató el fin de semana frente a Colombia. Este martes 29 de septiembre, el Tricolor jugará contra Perú. Los siguientes partidos de la fecha FIFA de septiembre-octubre serán frente a Estados Unidos y Chile. Para el exdirectivo, esta es una oportunidad dorada para que Rafael Márquez dé sus primeros pasos como técnico, debido a que el calendario muchas veces complica que México tenga buenos rivales, sobre todo de la Conmebol.

“Perú siempre ha sido un rival incómodo. Una de las primeras veces fue en la Copa América del 99. Y hoy es un Perú diferente, en reconstrucción, con gente joven que está buscando ganarse un lugar. Un proyecto que busca establecerse y un buen paso para llegar al siguiente Mundial”, señaló Gerardo Torrado, exfutbolista que enfrentó en más de una ocasión a los andinos. “Es una gran oportunidad en esta fecha FIFA de que se pueda jugar con equipos de la Conmebol. Poder tener este tipo de rivales por las obligaciones que se tienen. El poder enfrentar a tres equipos sudamericanos nos da la posibilidad de competir a un alto nivel. Eso le viene fenomenal al proyecto de Selecciones y de Rafa, de poder empezar con equipos de vara muy alta y que eso les permita evaluar desde la primera fecha FIFA a los jugadores que ha convocado”.

Gerardo Torrado ve con ilusión el proceso que recién comienza Rafa Márquez tras su experiencia como futbolista en la élite de Europa y porque formó parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre en la última Copa del Mundo. El exfutbolista cree que podríamos no ver necesariamente a una Selección Mexicana completa debido a que podría haber rotación de jugadores porque son pocos días entre cada uno de los próximos partidos.

“Es una gran oportunidad para Rafa poder dejar un legado importante. Ya lo ha hecho como jugador, como seleccionado y referente en Europa. Tuvo la fortuna de acompañar a Javier en el proceso anterior y creo que le va a dar mucha más fuerza a su proyecto. Rafa está muy bien preparado y tiene la oportunidad de llevar a este grupo a otro nivel. Está muy bien acompañado. Ha sido minucioso en escoger a su gente y eso le va a permitir potenciar a la Selección. Creo que muchos conceptos que tenía con Javier venían impuestos con Rafa. Le va a venir muy bien al proyecto de la Federación y a su cuerpo técnico”, sentenció. “Es una fecha FIFA larga y creo que Rafa va a querer ver a todos para ver cómo compiten contra los rivales, y hay que saber manejar las cargas. No me sorprendería que pudiese haber cambios. Aunque entiendo a los entrenadores que quieren mantener una base, que eso les permita ser sólidos, y esa columna vertebral les permita tener una estructura sólida para mantener el estilo que tienen en mente”.