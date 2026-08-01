¡Por la presencia de un menor de edad! Millonarios sancionado por Dimayor

Millonarios deberá pagar una multa de 8.754.525 pesos por la presencia de un menor de edad en la rueda de prensa del Atlético Bucaramanga.

Rueda de prensa Bucaramanga vs Millonarios | Captura de pantalla Dimayor

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano hizo efectiva la resolución disciplinaria de la primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Millonarios debutó en este segundo semestre con derrota por la mínima diferencia en el Estadio Nemesio Camacho El Campín ante Atlético Bucaramanga.

Con un solitario gol de Emerson Batalla. Los ahora dirigidos por el entrenador uruguayo Pablo Peirano impidieron el despegue del equipo ‘embajador’. La hinchada del equipo azul de Bogotá se hizo sentir en las tribunas con su inconformidad por los últimos resultados del club y la tensión en el ‘coloso de la 57’ fue bastante.

Ahora bien, más allá de todos los problemas futbolísticos que viene mostrado Millonarios en las últimas temporadas. Se suma un hecho completamente insólito. En la rueda de prensa posterior al partido entre bogotanos y santandereanos un menor de edad estuvo presente en la atención de medios del equipo visitante e hizo dos preguntas.

🥹 MOMENTO EMOTIVO.



En la rueda de prensa del #Bucaramanga tras la victoria ante #Millonarios un periodista le cedió su pregunta a su hijo, Samuel.



El niño lloró de la emoción y luego pudo hacer sus preguntas. pic.twitter.com/lHeWJSWuYd — Nicolás Cadena (@nicocadena_) July 26, 2026

Dimayor multa a Millonarios por la presencia de un menor de edad

Un periodista que estaba cubriendo al Atlético Bucaramanga ingresó con su hijo a la rueda de prensa del equipo ‘leopardo’. Y fue el pequeño quien le realizó las preguntas tanto al entrenador Pablo Peirano como al capitán Fabry Castro. Un hecho que más allá de la emotividad cruza el límite del profesionalismo y seriedad de la atención a los medios de comunicación. Y donde la Dimayor tuvo que tomar cartas en el asunto.

El oficial de medios en su informe afirma que: “Durante la conferencia de prensa post partido del club Atlético Bucaramanga, el señor xxxxxxx del medio Colmundo Radio ingresó a la sala de Conferencia de prensa con su hijo, un menor de aproximadamente entre 7-10 años, y durante su intervención como medio acreditado le pasó el micrófono al menor para que realizara una pregunta. Inmediatamente finaliza dicha intervención, se procede a retirar de la sala al señor Pabón para solicitarle su acreditación, y ante la negativa de presentar su acreditación, de procede con la solicitud de sus datos personales y poner en conocimiento del jefe de prensa del equipo local (Cesar Ardila de Millonarios FC) sobre la situación ocurrida. (Se adjunta fotografía de la situación). – Posterior al encuentro, no asistieron a la zona mixta todos los jugadores del club local (Millonarios FC)”.

Dado este suceso junto a la no presencia del equipo de Millonarios en la zona mixta para atender a los demás medios de comunicación la Dimayor resolvió lo siguiente. “Sancionar al Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. (“Millonarios”) con multa de ocho millones setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos veinticinco mil pesos ($8.754.525) por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 78 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 1ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2026, entre el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. y el Club Atlético Bucaramanga S.A.”

Una polémica más que envuelve al club capitalino en el Fútbol Profesional Colombiano. Ahora, no solamente saldar su deuda, sino enfrentar a los vigentes bicampeones de la Liga BetPlay Dimayor. Este sábado 1 de agosto, los dirigidos por Fabián Bustos visitan en Estadio Romelio Martínez.

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