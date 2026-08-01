Independiente Medellín

Independiente Medellín vs Deportivo Cali, en vivo la Liga Betplay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 2

Publicado por Nelson Rivera

Directo Medellin Vs Cali
Directo Medellín Vs Cali/ Claro Sports.

Independiente Medellín vs Deportivo Cali, en vivo la Liga BetPlay 2026-II:

¿A qué hora juega Independiente Medellín vs Deportivo Cali y dónde ver en vivo hoy, 1 de agosto de 2026?

Este compromiso, a segundo turno del sábado, tendrá su pitazo inicial a partir de las 06:10 p.m. (hora COL). Si usted quiere ver el partido, estará disponible por la señal de Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming.

Alineaciones Independiente Medellín vs Deportivo Cali: así salen a la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-I

Independiente Medellín: Éder Chaux; Hayen Palacios, Kevin Mantilla, Alfonso Simarra; Jhan Mena, Baldomero Perlaza, Agustín Martegani, Kelner Klinger; Daniel Cataño, Juan Córdoba y Yony González.

Deportivo Cali: Pedro Gallese; Leyser Chaverra, Keimer Sandoval, José Moya, Fernando Álvarez; Edwin Velasco, Gustavo Cuellar, Daniel Giraldo; Johan Martínez, Steven Rodríguez y Juan Dinenno.

Lea también:

¡Por la presencia de un menor de edad! Millonarios sancionado por Dimayor

Liga BetPlay

¡Por la presencia de un menor de edad! Millonarios sancionado por Dimayor

Todas las expulsiones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Liga BetPlay

Todas las expulsiones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Alianza vs Deportes Tolima, en vivo la Liga Betplay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 2

Liga BetPlay

Alianza vs Deportes Tolima, en vivo la Liga Betplay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 2

Para hacer historia: así será el agosto de Independiente Santa Fe

Liga BetPlay

Para hacer historia: así será el agosto de Independiente Santa Fe

Deportivo Pasto vs Águilas Doradas: resumen, goles y resultado de la fecha 2; Liga Betplay 2026-II

Liga BetPlay

Deportivo Pasto vs Águilas Doradas: resumen, goles y resultado de la fecha 2; Liga Betplay 2026-II

En vivoMinuto a minuto