Independiente Medellín vs Deportivo Cali, en vivo la Liga Betplay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 2

Directo Medellín Vs Cali/ Claro Sports.

Independiente Medellín vs Deportivo Cali, en vivo la Liga BetPlay 2026-II:

¿A qué hora juega Independiente Medellín vs Deportivo Cali y dónde ver en vivo hoy, 1 de agosto de 2026?

Este compromiso, a segundo turno del sábado, tendrá su pitazo inicial a partir de las 06:10 p.m. (hora COL). Si usted quiere ver el partido, estará disponible por la señal de Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming.

Alineaciones Independiente Medellín vs Deportivo Cali: así salen a la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-I

Independiente Medellín: Éder Chaux; Hayen Palacios, Kevin Mantilla, Alfonso Simarra; Jhan Mena, Baldomero Perlaza, Agustín Martegani, Kelner Klinger; Daniel Cataño, Juan Córdoba y Yony González.

Deportivo Cali: Pedro Gallese; Leyser Chaverra, Keimer Sandoval, José Moya, Fernando Álvarez; Edwin Velasco, Gustavo Cuellar, Daniel Giraldo; Johan Martínez, Steven Rodríguez y Juan Dinenno.

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