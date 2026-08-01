Querétaro vs Tigres en vivo el partido de la jornada 3 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Los momios publicados por caliente.mx colocan a Tigres como favorito para quedarse con los tres puntos. La victoria del conjunto regiomontano paga +122, mientras que el triunfo de Querétaro aparece con +220 y el empate se encuentra en +240. Las cuotas corresponden al mercado de resultado final durante el tiempo regular.

El favoritismo de Tigres se explica por su plantilla y por la ventaja que mantiene en los antecedentes recientes, pero sus primeros resultados reducen la diferencia entre ambas opciones. El equipo visitante ha permitido cinco anotaciones y todavía no gana, mientras que Querétaro llega después de remontar como visitante frente a Pachuca.

Pronóstico: Tigres parte con una ligera ventaja en los momios, aunque el historial reciente señala un encuentro de marcador corto. Las cuotas pueden cambiar hasta el comienzo del partido y no garantizan un resultado determinado.