Querétaro vs Tigres en vivo el partido de la jornada 3 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Querétaro recibe a Tigres en la jornada 3 del Apertura 2026. Los Gallos buscan sumar en casa y los felinos conseguir su primer triunfo del torneo en La Corregidora hoy
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Los momios publicados por caliente.mx colocan a Tigres como favorito para quedarse con los tres puntos. La victoria del conjunto regiomontano paga +122, mientras que el triunfo de Querétaro aparece con +220 y el empate se encuentra en +240. Las cuotas corresponden al mercado de resultado final durante el tiempo regular.
El favoritismo de Tigres se explica por su plantilla y por la ventaja que mantiene en los antecedentes recientes, pero sus primeros resultados reducen la diferencia entre ambas opciones. El equipo visitante ha permitido cinco anotaciones y todavía no gana, mientras que Querétaro llega después de remontar como visitante frente a Pachuca.
Pronóstico: Tigres parte con una ligera ventaja en los momios, aunque el historial reciente señala un encuentro de marcador corto. Las cuotas pueden cambiar hasta el comienzo del partido y no garantizan un resultado determinado.
Antecedentes Querétaro vs Tigres, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Los antecedentes recientes presentan una ventaja para Tigres, aunque los marcadores muestran partidos con pocas anotaciones. El equipo de Nuevo León ganó dos de los últimos cinco enfrentamientos, Querétaro consiguió una victoria y los otros dos terminaron empatados. En ese periodo, los felinos marcaron cuatro goles y los Gallos Blancos anotaron dos.
Los últimos cinco resultados entre ambos equipos en la Liga MX fueron:
Tigres 0-0 Querétaro | Clausura 2026
Querétaro 0-2 Tigres | Apertura 2025
Tigres 1-0 Querétaro | Clausura 2025
Querétaro 1-0 Tigres | Apertura 2024
Querétaro 1-1 Tigres | Clausura 2024
Los cinco encuentros terminaron con menos de tres goles y solamente uno registró más de una anotación. Tigres mantuvo su portería sin recibir gol en los últimos tres antecedentes, mientras que Querétaro no pudo marcar en los compromisos correspondientes al Clausura 2025, Apertura 2025 y Clausura 2026.
En los tres partidos más recientes disputados en La Corregidora, cada equipo consiguió una victoria y se registró un empate. Querétaro venció 1-0 en el Apertura 2024, Tigres se impuso 2-0 en el Apertura 2025 y el encuentro del Clausura 2024 finalizó 1-1. Los Gallos no derrotan a los felinos desde el 17 de septiembre de 2024.
Alineaciones Querétaro vs Tigres, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Querétaro: Guillermo Allison; Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra; Carlo García, Santiago Homenchenko; Paulo Victor, Mateo Coronel, Enzo Giménez; Alí Ávila.
Tigres: Nahuel Guzmán; Vladimir Loroña, Joaquim, Rômulo, Jesús Garza; César Araújo, Fernando Gorriarán; Ozziel Herrera, Juan Brunetta, Diego Lainez; Rodrigo Aguirre.
¿A qué hora juega Querétaro vs Tigres y dónde ver hoy 1 de agosto la jornada 3 de la Liga MX 2026?
El partido Querétaro vs Tigres se disputará este sábado 1 de agosto a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio La Corregidora. Los Gallos buscarán sumar por primera vez como locales, mientras que los visitantes intentarán conseguir su primer triunfo del Apertura 2026.
La transmisión en México estará disponible por FOX y la plataforma FOX One. El horario y los canales están sujetos a posibles modificaciones por parte de los operadores, por lo que se recomienda consultar la programación antes del inicio del encuentro.
El compromiso enfrenta a dos equipos separados por dos puntos en la clasificación. Querétaro puede llegar a seis unidades y mantenerse cerca de los primeros lugares, mientras que Tigres necesita el triunfo para evitar cerrar las primeras tres jornadas sin victorias, después de permitir goles durante los minutos finales de sus dos encuentros anteriores.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Querétaro vs Tigres, jornada 3 Liga MX 2026!
Querétaro y Tigres se enfrentan este sábado 1 de agosto en el Estadio La Corregidora, en uno de los partidos que forman parte de la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y representa la última presentación de ambos clubes antes de la pausa que tendrá el campeonato.
Los Gallos Blancos llegan al compromiso con tres puntos después de dividir resultados en sus primeras dos presentaciones. El conjunto queretano perdió 1-0 frente al América en su debut, pero respondió con una victoria de 2-1 sobre Pachuca en el Estadio Hidalgo, resultado que le permitió conseguir sus primeras unidades del semestre.
Querétaro tuvo que remontar en la segunda fecha después de recibir un gol de Salomón Rondón durante los primeros minutos. Alí Ávila empató al 57 y volvió a marcar en el tiempo agregado para completar la voltereta. El delantero mexicano suma los dos goles que ha registrado el equipo queretano durante el Apertura 2026.
Tigres todavía no gana en el campeonato. El cuadro dirigido por Guido Pizarro comenzó con una derrota de 3-1 frente a Tijuana, partido en el que Ozziel Herrera consiguió el único tanto de los felinos. Posteriormente empató 2-2 ante Atlético de San Luis en el Estadio Universitario, pese a colocarse dos veces por delante con anotaciones de Fernando Gorriarán y Diego Sánchez. El conjunto regiomontano suma un punto, tres goles a favor y cinco recibidos.