Bomba: Carlos Bacca jugará en Deportivo Cali

A falta de exámenes médicos, el delantero de 39 años, Carlos Bacca, será nuevo jugador del Deportivo Cali para el 2026-II.

Carlos Bacca llegará al Deportivo Cali | Vizzor

Ya comenzó una nueva temporada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Sin embargo, el mercado de fichajes sigue haciendo de las suyas y este lunes 27 de julio ha revelado un auténtico bombazo. Desde el actual bicampeón del Fútbol Profesional Colombiano estaría llegando el nuevo delantero del Deportivo Cali.

El conjunto de la capital del Valle del Cauca comunicó mediante sus redes sociales que tiene un principio de acuerdo con Carlos Bacca. El delantero de 39 años arribará a Santiago de Cali para presentar los exámenes médicos y finiquitar su vinculación al equipo ‘azucarero’.

Comunicado del Deportivo Cali sobre Carlos Bacca | @DeportivoCaliCP

El Deportivo Cali viene de ganar en su debut de Liga BetPlay Dimayor 2026-II. En el estadio ubicado en Palmaseca los dirigidos por el venezolano Rafael Dudamel vencieron por dos goles a cero a Jaguares de Córdoba. Sus dos delanteros titulares fueron Juan Ignacio Dinenno y Steven ‘Titi’ Rodríguez.

Carlos Bacca busca volver al ruedo con el Deportivo Cali

Desde el 12 de julio de 2022, Carlos Bacca volvió al Fútbol Profesional Colombiano. Tras 10 años de carrera en el fútbol del viejo continente, el nacido en Puerto Colombia regresó a su país para ponerse la camiseta del Junior de Barranquilla. Actualmente, en su espalda ya carga con la módica suma de 710 partidos, 285 goles, 97 asistencias y nueve títulos.

Ahora bien, en el balompié colombiano, el delantero de 39 años acumula 256 partidos, 111 goles, 34 asistencias y cinco títulos, todos con el Junior de Barranquilla. Adicional a eso, ha sido el máximo goleador de la Liga BetPlay Dimayor en tres ocasiones.

Su último partido con la camiseta del ‘tiburón’ fue el 5 de mayo en la Copa Libertadores de América. Un juego donde disputó un total de 30 minutos. Carlos Bacca llega como agente libre al Deportivo Cali después de que se vinculara fuertemente con el Cúcuta Deportivo.

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