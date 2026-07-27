Luis Díaz, “dispuesto a escuchar” la oferta de Al-Hilal FC para jugar en Arabia Saudita

El jugador no fue determinante para la Selección Colombia, se esperaba mucho más pero solamente sumó un gol en cinco partidos en el Mundial.

Luis Diaz con la Selección Colombia / Reuters/Bill Streicher.

El mercado de fichajes en Europa sigue moviéndose intensamente. Uno de los futbolistas colombianos que más ha sido tendencia en las últimas horas es Luis Fernando Díaz Marulanda, el guajiro al servicio del Bayern Munich es una de las figuras que quiere Al-Hilal para las próximas temporadas, uno de los clubes más poderosos de Asia.

Recientemente varios medios de comunicación aseguraron el interés del cuadro saudí por ‘Lucho’, inclusive, que la directiva de dicho equipo ya alista una oferta de 70 millones de euros para quedarse con los servicios del extremo colombiano, la cual sería presentada al Bayern en las próximas horas, a sabiendas que Díaz fue una pieza fundamental del equipo la pasada temporada.

Sin embargo este lunes 27 de julio, el diario L’Équipe asegura que el futbolista de 29 estaría dispuesto a escuchar el ofrecimiento del Al-Hilal y de llegar a ser satisfactoria para él y su círculo, no pondría ningún inconveniente en firmar por un par de temporadas con los ‘Al-Za’eem’.

According to @lequipe's José Barroso, Al-Hilal are working on a deal to sign Luis Díaz from Bayern:



• The Saudi side have made Díaz their priority

• Díaz is open to the move

• Al-Hilal are working on an initial bid worth at least €70m

• Bayern have made it clear they have… pic.twitter.com/eeVufIQWGt — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 27, 2026

Recientemente el Diario Marca reveló que los dueños de este cuadro de Arabia Saudita, estaban preparando una oferta de 25 millones de euros por temporada para el futbolista colombiano, lo cual representaría mucho más de lo que actualmente gana el sudamericano en el Bayern Munich. Un dato no menor de cara a una posible transferencia.

Cabe mencionar que el nacido en Barrancas, La Guajira finalizó la temporada 2025/26 como uno de los jugadores que más minutos disputó en el Bayern Munich de Vincent Kompany con 51, fue pieza fundamental para el triplete del equipo en el fútbol alemán: Bundesliga, Franz Beckenbauer Supercup y DFB-Pokal (Copa).

Después de lo que fue la disputa de la Copa del Mundo 2026 con la Selección Colombia, en la que el equipo jugó hasta octavos de final y cayó ante Suiza en Vancouver, Canadá, el jugador goza de unas merecidas vacaciones acompañado de su familia. En los próximos días comenzará la pretemporada con el Bayern Munich y se sabrá más pistas de su futuro.

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