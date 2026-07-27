Jamaica vs Panamá en vivo, Premundial sub 20 Concacaf: fecha, horario y dónde ver el partido

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Jamaica vs Panamá, Premundial Concacaf sub 20, en vivo y en directo

Jamaica y Panamá se enfrentarán este miércoles 29 de julio en el Estadio Universitario BUAP de Puebla por la segunda jornada del Grupo C del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. El encuentro comenzará a las 15:00 horas y tendrá un peso importante en la lucha por avanzar a la fase eliminatoria. Mientras el conjunto caribeño intentará mantener el buen inicio, la selección canalera buscará recuperarse tras su debut para no comprometer sus opciones de clasificación.

Jamaica llega al compromiso con confianza luego de comenzar el torneo con un triunfo por 2-1 sobre Honduras. Los Reggae Boyz sumaron tres puntos gracias a un gol en los minutos finales y quedaron bien posicionados en el grupo. Un nuevo resultado positivo los acercaría a la siguiente ronda y les permitiría afrontar con mayor tranquilidad los últimos compromisos de la fase de grupos, en un torneo que también otorga plazas para la Copa Mundial Sub-20 y cuyo campeón clasificará al Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos.

Panamá, por su parte, necesita reaccionar después de la derrota por 3-0 frente a Canadá en la primera fecha. El equipo dirigido por Jorge Dely Valdés sufrió además la expulsión de su capitán, Oliver Campos, quien no estará disponible para este encuentro. Con poco margen de error, los canaleros buscarán sumar sus primeros puntos para mantenerse con posibilidades de avanzar y llegar con opciones a la última jornada de la fase de grupos.

Jamaica vs Panamá en vivo: fecha y horario del partido del Premundial sub 20 Concacaf

El encuentro entre Jamaica y Panamá se disputará el miércoles 29 de julio a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio Universitario BUAP, en la ciudad de Puebla.

¿Dónde ver en vivo el Jamaica vs Panamá del Premundial sub 20? Canales de TV y streaming

El partido se podrá ver en vivo y en directo en Disney+ Premium para el público hondureño mientras que en Estados Unidos estará disponible gracias a Fubo Sports, FOX Sports 2 y ViX Premium.

Jamaica vs Panamá en vivo: ¿Cómo llegan los equipos al partido de Premundial sub 20 Concacaf?

Jamaica afronta este compromiso después de iniciar su participación con una victoria sobre Honduras. El combinado caribeño mostró capacidad de reacción y encontró el gol del triunfo en los instantes finales, un resultado que le permitió colocarse en una posición favorable dentro del Grupo C. Ahora intentará mantener el ritmo y seguir sumando en una zona que promete una lucha cerrada por los puestos de clasificación.

Panamá llega con la obligación de dejar atrás lo ocurrido en su estreno ante Canadá. El equipo canalero no pudo encontrar respuestas durante gran parte de ese encuentro y además perdió a uno de sus referentes por expulsión. Con dos partidos aún por disputar en la fase de grupos, los panameños saben que este duelo puede marcar el rumbo de su participación en el torneo y buscarán mostrar una mejor versión para mantenerse en carrera.

Te puede interesar