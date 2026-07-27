México brilla en el ciclismo de pista y amplía su ventaja en el medallero con dos oros y dos platas

México sumó dos títulos y dos subcampeonatos para llegar a 22 oros y fortalecer su liderato en Santo Domingo 2026

México consiguió cuatro preseas en la jornada de ciclismo de pista | @CONADE

México firmó una jornada dominante en el ciclismo de pista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La delegación nacional disputó las cuatro finales por equipos ante Colombia en el programa de este lunes 27 julio, conquistó dos medallas de oro y dos de plata para elevar su cosecha a 22 títulos y afianzarse en el liderato del medallero general.

Las finales tuvieron como protagonista el duelo entre las dos grandes potencias de la pista en la región. La delegación cafetera se impuso en ambas persecuciones por equipos, pero México respondió en la velocidad femenil y varonil para cerrar la disciplina con un balance positivo y ampliar su ventaja sobre el resto de las delegaciones.

México conquista la plata en la persecución por equipos femenil

La primera final del día enfrentó a México y Colombia en la persecución por equipos femenil. El conjunto integrado por Sofía Arreola, Yareli Acevedo, María Gaxiola y Andrea Robles peleó por el oro, pero las colombianas marcaron el ritmo desde el inicio para quedarse con el primer lugar.

Para Acevedo, la plata se suma a una temporada extraordinaria. La campeona mundial de Santiago 2025 y actual número uno del ranking mundial de resistencia llegó a Santo Domingo después de conquistar dos oros en el Summer Slam de Carson, California, y todavía buscará más medallas en las pruebas de omnium, madison y ruta.

Colombia repite y México suma otra plata en la persecución varonil

La segunda final de persecución también enfrentó a México y Colombia. El cuarteto conformado por Ignacio Prado, medallista mundial en 2016, Ricardo Peña, Sebastián Ruiz, campeón panamericano de Madison, y Ulises Castillo luchó por mantenerse cerca durante toda la prueba, pero los cafeteros confirmaron el nivel mostrado desde la clasificación para quedarse con el oro.

Jessica Salazar, Yuli Verdugo y Daniela Gaxiola devuelven a México a lo más alto

La revancha llegó en la velocidad por equipos femenil. El trío integrado por Jessica Salazar, Yuli Verdugo y Daniela Gaxiola protagonizó una actuación dominante para imponerse a Colombia y conquistar la medalla de oro.

Con la victoria, Gaxiola añadió un nuevo éxito a una carrera en la que ya presume seis medallas en Juegos Panamericanos, además de la plata obtenida esta temporada en la Copa del Mundo de keirin.

Ridley Malo, Jafet López y Edgar Verdugo completan el doblete tricolor

México cerró el programa del ciclismo de pista de la mejor manera posible. Ridley Malo, Jafet López y Edgar Verdugo derrotaron a Colombia en la final de velocidad por equipos para asegurar el segundo oro del día y colocar el broche de oro a la participación mexicana en la disciplina.

El triunfo convirtió a los hermanos Yuli y Edgar en una de las grandes historias de la jornada, al conquistar ambos el oro en las pruebas de velocidad por equipos. Además, la actuación de Daniela y Antonieta Gaxiola, quienes subieron al podio en distintas pruebas durante el día, confirmó el peso de dos de las familias más exitosas del ciclismo mexicano.

Con dos oros y dos platas, México cerró el ciclismo de pista con una de sus mejores actuaciones en Santo Domingo 2026, alcanzó 22 medallas de oro en el medallero general y reforzó su posición como líder de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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