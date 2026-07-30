Kevin Castaño despierta interés en Brasil tras falta de minutos en River Plate

Vasco da Gama pregunta condiciones por Kevin Castaño mientras, el colombiano busca continuidad fuera de River Plate.

Kevin Castaño con la Selección Colombia | IMAGN IMAGES vía Reuters

Luego de lo que fue su participación con la Selección Colombia en el Mundial 2026, Kevin Castaño regresó a River Plate, equipo con el cual tiene contrato vigente. Sin embargo, en el cuadro argentino no está teniendo la continuidad esperada y se empieza a hablar de un posible cambio de rumbo para su carrera.

Recordemos que en marzo del 2025 el mediocampista llegó al ‘Millonario’ luego de su paso por el Krasnodar de Rusia. Desde su arribo digamos que no se ha podido consolidar en la titular y en la vigente temporada parece que eso está lejos de darse también, ya que no ha jugado en lo que va de competencia oficial.

River Plate lleva tres partidos disputados y en ninguno de ellos el volante ha sumado minutos, algo que preocupa porque no tiene molestias físicas. En estos momentos lo que se puede decir es que es decisión de Eduardo Coudet no ponerlo dentro del campo, lo que se traduce en decisión técnica.

¿Vasco da Gama tiene en carpeta a Kevin Castaño?

Resulta que el equipo brasileño, que acaba de eliminar al Independiente Medellín de la Copa Sudamericana, habría preguntado condiciones por el volante colombiano, reveló el periodista Germán García Grova. De momento no pasa de ahí, pero al parecer hay cierto interés por el jugador ‘Cafetero’.

El tema pasa también porque el fichaje de Santiago Sosa, que pertenece a Racing y es mediocampista, se habría caído. Vasco estaba en negociaciones por él, pero todo indica que desde la escuadra argentina habrían puesto un pero y en estos momentos no se sabe si se va a dar.

🚨#VascoDaGama preguntó condiciones por Kevin Castaño



📍El 🇨🇴 aparece en el radar del equipo 🇧🇷 a raíz del impass de #Racing en la negociación por Santiago Sosa.



📌El mediocentro no es tenido en cuenta por #River pic.twitter.com/iMhLP2Y3wC — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 30, 2026

Resta esperar que avancen las próximas horas para saber si el club brasileño va por Castaño o no. Por otra parte, este 2 de agosto River Plate vuelve a jugar por la Liga Profesional Argentina y queda ver si Coudet le da una oportunidad a Kevin, quien por ahora está borrado allí.

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