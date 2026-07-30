La eliminación de Junior en Copa llegó a Europa: L’Equipe habló del triunfo de Barranquilla

El prestigioso diario L’Equipe reseñó la inesperada eliminación de Junior en la Copa Colombia frente a Barranquilla FC, que ahora enfrentará a Millonarios.

Barranquilla FC vs Junior por Copa Colombia | VizzorImage.

La sorpresiva eliminación del Junior de Barranquilla en la Copa Colombia no solo generó un fuerte impacto en el fútbol colombiano, sino que también cruzó el Atlántico. El prestigioso diario deportivo francés L’Equipe dedicó un espacio para reseñar la caída del vigente bicampeón del fútbol colombiano, que quedó eliminado frente al Barranquilla FC, el equipo filial de la institución rojiblanca.

L’Equipe destacó el histórico golpe al bicampeón colombiano

El reconocido medio europeo calificó como inesperado el desenlace de una serie que estuvo llena de emociones y goles. El partido de ida terminó igualado 2-2, mientras que la vuelta concluyó 3-3. Con un marcador global de 5-5, la clasificación se definió desde el punto penal, instancia en la que Barranquilla FC fue más efectivo y selló su histórica clasificación con un triunfo por 5-3.

Para L’Equipe, la eliminación representa una auténtica noche de pesadilla para Junior. El conjunto profesional, que afrontó la llave como bicampeón defensor del fútbol colombiano, no logró imponer su experiencia frente a un equipo de la Segunda División conformado, en gran parte, por jóvenes futbolistas que hacen parte del proceso formativo del club.

La prensa internacional resaltó las críticas contra Junior

El diario francés también hizo énfasis en el contraste entre ambas escuadras. Mientras Junior contó con la mayoría de sus figuras —solo fueron baja Teófilo Gutiérrez y el arquero Mauro Silveira—, Barranquilla FC mostró mayor disciplina, orden y determinación para quedarse con una clasificación que rápidamente fue catalogada como uno de los mayores batacazos recientes del fútbol colombiano.

Además, L’Equipe recopiló las fuertes reacciones de la prensa nacional tras la eliminación del conjunto barranquillero. El medio señaló que varios análisis calificaron el resultado como “una verdadera vergüenza para sus hinchas”, reflejando la magnitud del fracaso deportivo para un equipo que aspiraba a defender el título de la Copa Colombia.

Barranquilla FC ya piensa en Millonarios

Con esta histórica victoria, Barranquilla FC avanzó a los octavos de final del certamen, donde tendrá un nuevo reto de alta exigencia frente a Millonarios. El equipo filial buscará seguir sorprendiendo en un torneo cuyo campeón obtendrá un premio de enorme relevancia: la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2027. Así, una serie que comenzó como un duelo entre dos equipos de la misma estructura terminó convirtiéndose en un hecho con repercusión internacional y que ya ocupa un lugar entre las mayores sorpresas del fútbol colombiano.

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