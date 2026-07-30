México suma dos oros y un bronce en las finales femeniles de clavados en Santo Domingo 2026

Rut Páez y Zyanya Parra ganaron el trampolín sincronizado de 3 metros, mientras Alejandra Estudillo y Adriana Torres subieron al podio en plataforma

Rut Páez y Zyanya Parra ganaron el trampolín sincronizado 3 metros | @PanamSports

México consiguió dos medallas de oro y una de bronce en las finales femeniles de clavados disputadas este jueves 30 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Rut Páez y Zyanya Parra se coronaron en el trampolín sincronizado de 3 metros, mientras Alejandra Estudillo ganó la plataforma de 10 metros y Adriana Torres ocupó el tercer lugar en la misma prueba.

La primera presea llegó por medio de Páez, de 17 años, y Parra, de 16, quienes terminaron la prueba sincronizada con 289.29 puntos en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte. La pareja mexicana se colocó al frente desde la primera ronda y mantuvo la ventaja durante sus cinco ejecuciones.

Las mexicanas recibieron 51.00 puntos en su clavado hacia atrás y 49.20 en el salto inverso, ambas como las calificaciones más altas de sus respectivas rondas. En la tercera ejecución consiguieron 67.50 unidades con un salto hacia adentro de dos vueltas y media, resultado que les permitió ampliar la diferencia.

Páez y Parra cerraron su participación con 58.59 puntos en el salto hacia adelante de tres vueltas y media y 63.00 en la ejecución de dos vueltas y media con un giro. En ambas rondas registraron la segunda mejor calificación entre las parejas participantes.

La plata fue para las colombianas Daniela Zapata y Viviana Uribe, quienes acumularon 272.70 puntos. Las cubanas Anisley García y Prisis Ruiz terminaron con 272.40 y obtuvieron el bronce, mientras el resultado de Páez y Parra representó el primer oro de México en los clavados de Santo Domingo 2026.

Alejandra Estudillo gana el oro y Adriana Torres completa el podio en plataforma

Alejandra Estudillo encabezó la final femenil de plataforma de 10 metros con un total de 359.40 puntos. La mexicana lideró las primeras tres rondas y mantuvo la primera posición hasta concluir las cinco ejecuciones de la competencia.

La primera ronda estuvo marcada por la solicitud de repetición presentada por Estudillo debido al viento durante su parado de manos. Los jueces aceptaron el reclamo y la mexicana repitió el clavado, en el que recibió 75.20 puntos, la calificación más alta de ese turno.

Estudillo continuó con registros de 79.20 y 71.40 unidades en la segunda y tercera rondas, respectivamente, ambas como las mejores notas de cada etapa. La clavadista también retrasó su tercera ejecución por las condiciones del viento, antes de completar su serie con puntuaciones de 68.80 y 64.80.

Adriana Torres terminó con la medalla de bronce al sumar 313.70 puntos. La mexicana comenzó con 61.50 unidades y después obtuvo 59.20, 61.60 y 59.40, antes de cerrar con 72.00 puntos, la calificación más alta de la quinta ronda.

La dominicana Victoria Garza obtuvo la plata con 332.60 puntos después de repetir su tercera ejecución y mejorar su nota de 54.40 a 70.40. Con los resultados femeniles, además del oro de Osmar Olvera y el bronce de Juan Manuel Celaya en el trampolín de 1 metro varonil, México cerró el día con cinco medallas en clavados: tres de oro y dos de bronce.

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