Concacaf anuncia su rechazo a FIFA Forward Enterprise y exige respetar los procesos de gobernanza

La confederación de México y el resto de federaciones de la región cuestionaron el plazo impuesto por FIFA y pidieron utilizar sus reservas para financiar el desarrollo.

Concacaf se suma a UEFA y frena el proyecto comercial de FIFA | Imago7

La oposición contra FIFA Forward Enterprise continúa creciendo dentro del fútbol internacional. Concacaf, la confederación a la que pertenece México, rechazó la propuesta impulsada por Gianni Infantino para reorganizar el negocio comercial de la Copa Mundial y permitir la entrada de inversionistas privados.

La determinación se tomó después de una reunión entre los presidentes de las 41 asociaciones miembro de Concacaf, el presidente del organismo, los integrantes de su Consejo y sus representantes ante el Consejo de la FIFA. México forma parte de esta confederación junto con países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Con esta postura, Concacaf se suma al rechazo de la UEFA, que también cuestionó la posible transferencia de participaciones en los torneos de la FIFA a capital privado. La confederación europea advirtió que el proyecto podría colocar los intereses comerciales de los accionistas por encima de las necesidades deportivas.

“Concacaf y sus 41 Asociaciones Miembro han rechazado la propuesta”, estableció el organismo regional tras analizar el proyecto presentado por el presidente de la FIFA.

Statement on behalf of Concacaf and its 41 Member Associations https://t.co/4ea96cuFCu 🔗 — Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 30, 2026

Concacaf cuestiona el plazo impuesto por FIFA

El organismo explicó que durante la reunión surgieron dudas sobre la manera en la que se presentó FIFA Forward Enterprise. Entre los principales señalamientos aparecen la falta de garantías procesales, la ausencia de una revisión por parte de los órganos correspondientes y el tiempo otorgado a las federaciones para tomar una decisión.

“Los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos rectores pertinentes de la FIFA”, indica el comunicado.

La postura representa un endurecimiento del discurso de Concacaf. En su primera reacción, la confederación había expresado decepción porque los detalles de la iniciativa fueron divulgados antes de que se llevaran a cabo conversaciones con las partes involucradas, aunque todavía no había rechazado el contenido del proyecto.

Ahora, después de reunir a las 41 federaciones, el organismo decidió no respaldar el modelo y pidió que cualquier propuesta relacionada con los principales activos comerciales de la FIFA pase por los mecanismos de gobernanza establecidos en sus estatutos.

Concacaf pide usar las reservas de FIFA

Otro de los cuestionamientos se relaciona con la necesidad de recibir inversión privada para sostener los programas de desarrollo. Concacaf considera que la FIFA debe explicar por qué requiere capital externo después de organizar, según el comunicado, la Copa Mundial con mayores ingresos de su historia.

La confederación solicitó a sus representantes en el Consejo de la FIFA que analicen la posibilidad de utilizar las reservas financieras existentes del organismo para aumentar los recursos destinados a FIFA Forward dentro de la región.

“Se encargó a los miembros del Consejo de la FIFA que se pusieran en contacto con la FIFA para determinar cómo se podrían utilizar las vastas reservas existentes para aumentar la financiación de FIFA Forward”, añadió Concacaf.

FIFA Forward es el programa mediante el cual el organismo distribuye recursos entre sus asociaciones miembro y las seis confederaciones para infraestructura, competencias, selecciones nacionales y proyectos de desarrollo.

¿Qué propone FIFA Forward Enterprise?

La FIFA sostiene que FIFA Forward Enterprise sería una filial propiedad del organismo y bajo su control. Su función consistiría en concentrar los derechos comerciales y las operaciones de eventos, incluidos patrocinios, transmisiones, licencias y la organización de sus competencias.

Gianni Infantino ha defendido la iniciativa al asegurar que se trata de una oferta que deberá someterse a consulta y recibir el respaldo de la mayoría de las 211 asociaciones miembro, además de la aprobación del Consejo de la FIFA.

“Es una propuesta, una oferta. Forma parte de un proceso democrático, de un proceso de consulta y, sobre todo, representa una oportunidad, pero no una obligación”, explicó el presidente de FIFA al presentar el plan.

El proyecto promete aumentar los recursos para las federaciones durante el siguiente ciclo. Cada asociación podría recibir 20 millones de dólares mediante FIFA Forward y acceder a una cantidad adicional a través del programa denominado Fast Forward, hasta alcanzar un financiamiento potencial de 40 millones.

Concacaf exige respetar los procesos de gobernanza

Pese a los argumentos económicos presentados por Infantino, Concacaf sostuvo que una decisión relacionada con la propiedad y explotación de los torneos no puede avanzar sin controles, revisión institucional y participación de los organismos responsables.

La confederación pidió a sus miembros dentro del Consejo de la FIFA que instruyan al presidente del organismo para que cualquier asunto similar sea procesado por el personal y el propio Consejo, de acuerdo con los estatutos.

“La historia ha demostrado a la FIFA y a la familia del fútbol lo que sucede cuando los responsables del juego pierden de vista estos valores”, advirtió Concacaf al defender la transparencia y la administración responsable.

El mensaje tiene peso para México, Estados Unidos y Canadá, países que forman parte de Concacaf y que organizaron el Mundial 2026. La región se convierte así en otro bloque que manifiesta su rechazo al proyecto, después de la oposición anunciada por las 55 federaciones de la UEFA.

“Mediante estas acciones, la Concacaf reafirma que el futuro del fútbol —y su mayor activo— debe permanecer en manos de nuestra familia futbolística”, concluyó el organismo.

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