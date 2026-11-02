Alajuelense desplaza a Olimpia: así quedaron los equipos centroamericanos en el ranking Concacaf

El conjunto costarricense alcanzó los 1.174 puntos tras sumar nueve unidades en la última actualización.

Alajuelense lidera entre los equipos centroamericanos | X: @ldacr

La Concacaf publicó este lunes 2 de noviembre una nueva actualización de su ranking de clubes, con cambios en los primeros lugares de Centroamérica. Liga Deportiva Alajuelense desplazó a Olimpia de Honduras y pasó a encabezar la clasificación regional, después de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026.

El conjunto costarricense alcanzó los 1.174 puntos tras sumar nueve unidades en la última actualización. Con ese registro, los manudos se ubicaron en el puesto 28 de la clasificación general de la confederación y se convirtieron en el equipo centroamericano mejor posicionado.

Olimpia, que había liderado el apartado regional durante varios meses, descendió al segundo lugar con 1.170 puntos. El equipo hondureño perdió nueve unidades y quedó en la posición 32 del ranking general, apenas cuatro puntos por detrás de Alajuelense.

Los equipos centroamericanos mejor ubicados en el ranking Concacaf

Cartaginés completó el podio regional con 1.148 puntos y el puesto 43 de la confederación. El conjunto costarricense registró un incremento de 13 unidades después de eliminar a Olimpia en las semifinales de la Copa Centroamericana, con un marcador global de 3-2.

Deportivo Saprissa aparece inmediatamente después, en la posición 44, con 1.146 puntos. Herediano ocupa el quinto lugar centroamericano y el puesto 48 general, con 1.136 unidades. De esta manera, Costa Rica cuenta con cuatro representantes entre los cinco mejores equipos del istmo.

Municipal es el club guatemalteco mejor ubicado, con 1.135 puntos y el puesto 49. Plaza Amador de Panamá aparece en la posición 52 con 1.129 unidades, mientras que Motagua, Marathón y Real España completan los diez primeros lugares centroamericanos.

MÁS INFORMACIÓN: Alajuelense sufre pero supera a Motagua para clasificar a la gran final de la Centroamericana 2026

Más atrás se encuentran Antigua GFC, en el puesto 61 con 1.100 puntos, y Xelajú MC, en el 62 con 1.098. Deportivo Mixco ocupa la posición 63, Sporting FC la 65 y Luis Ángel Firpo aparece en el puesto 67 como el representante salvadoreño mejor clasificado.

En la clasificación general de Concacaf, los clubes mexicanos mantienen los primeros lugares. Toluca, Cruz Azul, Tigres, América y Chivas de Guadalajara integran el grupo de los cinco mejores, mientras los equipos centroamericanos buscan mejorar sus posiciones mediante sus resultados nacionales e internacionales.

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