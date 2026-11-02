¿Qué equipos no desisten de la denuncia contra América de Cali por el caso de Yhormar Hurtado?

El América de Cali enfrenta denuncias por la alineación de Yhormar Hurtado. Varios clubes desistieron, pero otros podrían ir al TAS.

Yhormar Hurtado, jugador del América de Cali | Vizzor Image

Una situación jurídica que ha dado de qué hablar en el fútbol colombiano es la de Yhormar Hurtado y América de Cali, pues son varios equipos que tienen denunciado al cuadro ‘escarlata’ por esa situación. Si bien el Comité Disciplinario de la Dimayor falló a favor de la ‘mechita’, el tema todavía no está del todo cerrado.

Recordemos que la razón principal que alegan las instituciones es que se alineó indebidamente al futbolista porque ya había jugado en dos clubes este 2026. El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA establece que un jugador puede estar en tres clubes en un mismo año, pero solo tener actividad en dos.

Antes de llegar al América, Yhormar jugó en Deportes Tolima y Always Ready. En teoría la ‘mechita’ podía ficharlo, aunque según ese reglamento no podía tener actividad. El lateral disputó seis compromisos antes de que se tomara la decisión de no convocarlo más, algo que vino acompañado por la resolución de Dimayor en la que se estableció que no podía seguir jugando, pero el club caleño no perdía puntos.

Equipos que desisten de la demanda y los que la mantienen

Por estos días se ha podido conocer que algunos de los demandantes están retirándose del caso. El primero de ellos fue Boyacá Chicó, quien por medio de un comunicado explicó que no continúa con la apelación ante el TAS por perder la categoría para el otro año. Tener en cuenta que el TAS es la última instancia a la cual pueden acudir los equipos.

Por otra parte, en las últimas horas Jaguares es otro elenco que decidió no continuar con la apelación. Eso quiere decir que Alianza, Internacional de Bogotá e Independiente Santa Fe no retiran la demanda, aunque no se ha podido confirmar si ya elevaron el caso ante el TAS, ya que eso requiere de tiempo y dinero para hacerlo.

América de momento debe seguir al tanto la situación y esperar qué pasa, ya que ese órgano es el que va a dar un veredicto final en caso que los demandantes decidan avanzar. Recordemos que de los partidos que jugó Hurtado, el único club que no quiso hacer nada al respecto por la vías legales fue Junior de Barranquilla.

Lo positivo entre comillas para el América es que ha podido responder este semestre sin Yhormar, que fue uno de los pedidos del entrenador David González. Eso sí, el cuadro caleño explicó varias veces que el afectado principalmente es el futbolista porque se le priva de poder ejercer su trabajo.

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