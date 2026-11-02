Un gol de penalti de Vangelis Pavlidis salva al Benfica ante Alverca

El Benfica tuvo que recurrir a un penalti para superar 1-0 al Alverca en el Estadio da Luz, en el encuentro que cerró la jornada 10 de la Liga de Portugal 2026-2027. Las Águilas encontraron resistencia durante buena parte del compromiso y necesitaron una falta sobre Claudio Echeverri dentro del área para romper el empate. Vangelis Pavlidis convirtió la pena máxima al minuto 51 y aseguró tres puntos para el conjunto lisboeta, que no encontró la manera de ampliar su ventaja, pero que se mantiene en la segunda posición general.

El equipo local tomó la iniciativa desde el comienzo del partido. Apenas al minuto 5, Alexander Bah exigió al guardameta Matheus Mendes con un disparo dentro del área, después de una acción ofensiva en la que también participó Andreas Schjelderup. Fredrik Aursnes probó desde fuera del área al minuto 9, pero su remate fue rechazado. Pese a sus aproximaciones, Benfica no consiguió traducir su posesión en anotaciones, mientras Alverca buscaba aprovechar los espacios que dejaba su rival.

La primera advertencia llegó al minuto 25, cuando Alverca consiguió enviar el balón a las redes por conducto de Yaya Bojang. Sin embargo, la celebración visitante terminó después de la intervención del VAR, que confirmó una posición adelantada del delantero tras un pase de Figueiredo. La decisión mantuvo el empate sin goles y evitó que Benfica llegara al descanso en desventaja.

El conjunto lisboeta intentó recuperar el control antes del descanso. Joao Palhinha tuvo una oportunidad de cabeza al minuto 31, tras un centro de Gianluca Prestianni, pero su remate terminó por encima de la portería. Más adelante, Dodi Lukébakio exigió nuevamente a Matheus Mendes al minuto 42, con un disparo de zurda desde fuera del área. El marcador no se movió y ambos equipos se marcharon a los vestidores con el 0-0.

Claudio Echeverri cambió el partido y Pavlidis resolvió desde el penalti

Para el comienzo del segundo tiempo, Benfica realizó una modificación que terminó por resultar determinante. Claudio Echeverri ingresó en sustitución de Andreas Schjelderup, y apenas cuatro minutos después de su entrada protagonizó la jugada que cambió el marcador. Al minuto 49, el argentino recibió una falta de Sergi Gómez dentro del área y el árbitro señaló el penalti a favor de las Águilas.

Vangelis Pavlidis asumió la responsabilidad desde los once pasos y no perdonó. Al minuto 51, el delantero griego ejecutó con la pierna derecha y mandó el balón al centro de la portería para establecer el 1-0. La anotación terminó con la resistencia del Alverca, aunque no permitió que los locales encontraran tranquilidad. Dos minutos después, Echeverri estuvo cerca de ampliar la diferencia con un disparo que pasó junto a la escuadra derecha, tras una asistencia de Lukébakio.

Lejos de bajar los brazos, Alverca comenzó a encontrar oportunidades para igualar el encuentro. Matheus França exigió al portero Samuel Soares al minuto 64 y Chiquinho hizo lo propio al 70 con un disparo desde fuera del área. Dos minutos después, el propio Chiquinho tuvo una de las opciones más claras de los visitantes, pero su remate de zurda pasó cerca del poste derecho. Benfica, por su parte, perdió a Lukébakio por una lesión al minuto 69, lo que provocó el ingreso de Rafa.

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El cierre del encuentro mantuvo la incertidumbre. Echeverri desperdició una oportunidad al minuto 77 y, apenas uno después, Matheus Mendes evitó el segundo gol con una intervención ante otro disparo del argentino dentro del área. Gianluca Prestianni tampoco encontró la portería al minuto 81 y Alexander Bah mandó un cabezazo por encima del travesaño al 84. Del otro lado, Davy Gui estuvo cerca de sorprender al Benfica al minuto 86, cuando su disparo pasó ligeramente desviado del poste izquierdo.

Alverca todavía tuvo una última aproximación al minuto 90, con un remate de Cédric Nuozzi que terminó bloqueado por la defensa. Benfica resistió durante los tres minutos de compensación y conservó la ventaja conseguida desde el punto penal. El silbatazo final confirmó una victoria por la mínima para las Águilas, que necesitaron de una acción dentro del área y la definición de Pavlidis para resolver un encuentro en el que Alverca mantuvo sus posibilidades de puntuar hasta los instantes finales.

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