Benfica vs Alverca, en vivo la Liga de Portugal 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 10

La fecha 10 del campeonato luso se cierra con un equipo de Las Águilas que no quiere ceder terreno en el torneo que lo tiene ubicado en el segundo puesto

Sigue en vivo el juego Benfica vs Alverca. | Claro Sports.

Últimos resultados del Benfica vs Alverca en la Liga de Portugal

Benfica mantiene una ventaja histórica sobre Alverca, con ocho victorias, un empate y tres derrotas en 12 enfrentamientos de la Primera División portuguesa. Además, el conjunto de Lisboa acumula seis triunfos consecutivos sobre su rival, una racha que buscará extender en esta Jornada 10.

Los antecedentes más recientes favorecen a las Águilas. En la temporada 2025-2026, Benfica ganó ambos enfrentamientos por marcador de 2-1, primero como visitante el 31 de agosto de 2025 y después como local el 8 de febrero de 2026.

Horario y dónde ver Benfica vs Alverca hoy 2 de noviembre en la jornada 10 de la Liga de Portugal

El partido entre Benfica y Alverca se disputa este lunes 2 de noviembre de 2026 a las 14:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio da Luz de Lisboa, Portugal. El encuentro corresponde a la décima jornada de la Primeira Liga y estará disponible en Claro Sports Premium, cuya transmisión comenzará a las 14:05 horas, diez minutos antes del silbatazo inicial.

¡BENFICA CIERRA LA JORNADA 10 DE LA LIGA DE PORTUGAL!

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Benfica vs Alverca, partido que cierra la Jornada 10 de la Liga de Portugal 2026-2027! El Estadio da Luz de Lisboa recibe un enfrentamiento entre dos equipos que buscan sumar puntos antes de llegar al primer tercio de la temporada. Las Águilas ocupan el segundo lugar de la clasificación con 22 unidades, por lo que una victoria les permitiría alcanzar los 25 puntos y mantenerse en la persecución del Porto, líder del campeonato con 30.

Por su parte, Alverca llega en la décima posición con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y cuatro derrotas. El conjunto visitante buscará recuperarse después de caer 1-0 frente al Arouca, mientras que Benfica intentará aprovechar su condición de local tras superar al Santa Clara en su compromiso anterior. Sigue con nosotros las alineaciones, las jugadas más importantes, los goles y el resultado en vivo de este encuentro del fútbol portugués.