Monaco vs Friburgo, en vivo: transmisión del partido de la Conference League 2026, Jornada 3

Monaco y Friburgo se enfrentan en un atractivo duelo entre dos equipos que comenzaron con victoria la UEFA Conference League. Monaco recibe al Friburgo este jueves 22 de octubre en el Stade Louis II, durante la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Conference League 2026-27. El conjunto del Principado llega con tres puntos después de imponerse 2-1 al CSKA Sofia en su presentación. Friburgo también tuvo un comienzo ganador al derrotar 3-2 al Jablonec en Alemania. Ambos clubes buscarán prolongar su inicio perfecto y tomar posiciones importantes en la clasificación del torneo continental.

A qué hora inicia la transmisión del Monaco vs Friburgo hoy jueves 22 de octubre de 2026?

El Monaco vs Friburgo comenzará este jueves 22 de octubre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Luis II, correspondiente a la jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Conference League 2026-27.

Ambos clubes buscarán su segunda victoria en el torneo continental. El encuentro forma parte de la cartelera europea que Claro Sports Premium tiene preparado para sus suscriptores.

Antecedentes y últimos resultados del Monaco vs Friburgo en la Conference League

Monaco y Friburgo se enfrentarán por primera vez en una competición oficial de la UEFA, por lo que no existen cinco antecedentes directos entre ambas instituciones.

Estos dos conjuntos comenzaron su participación en la Conference League 2026-27 con victorias que les permitieron sumar sus primeros tres puntos. El Monaco derrotó 2-1 al CSKA Sofía en Bulgaria, con anotaciones de Paris Brunner y Ansu Fati. Por su parte, el Friburgo consiguió una victoria de 3-2 frente al Jablonec de República Checa, en un encuentro en el que figuraron entre los goleadores Vincenzo Grifo y Maximilian Eggestein.

Ambos equipos llegan después de sufrir derrotas en sus respectivos campeonatos nacionales. Monaco perdió por la mínima ante Lorient, mientras que Friburgo cayó 2-1 frente al Bayer Leverkusen. El encuentro del jueves representa una oportunidad para recuperar terreno y mantener el paso perfecto en la Conference League.

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